Пламъкът на Априлци! Битката при Дряновския манастир, която разтърси света

В годината, в която България отбелязва 150 години от Априлското въстание, Дряновският манастир отново се изправя пред нас не просто като духовна обител, а като свидетел на една от най-яростните и героични битки в националната ни история. "Стандарт", който прави националната кампания "Пламъкът на Априлци" - свободата започва от нас, разказва историята на легендарната битка, получила световен отзвук. На 24 април 2026 г. "Стандарт" излиза с уникален брой - 40 страници, посветени на епопеята, която запали пламъка на свободата и единението.

В сърцето на Балкана, през пролетта на 1876 г. двеста български четници превръщат манастирските стени в крепост и удържат цели девет дни срещу многократно по-многобройна османска войска. Това е най-дългото сражение на въстанието - и едно от онези, чието ехо стига далеч отвъд пределите на поробената страна.

Пътят към манастира

Краят на април 1876 г. е време на трескава подготовка и решителност. Бачо Киро и поп Харитон обикалят селата около Павликени, влизат в къщи, говорят с хората, събират мъже за чета. Никой не отказва. Пътят им започва от село Мусина и трябва да ги изведе към Балкана, където да се слеят с въстаниците от Габрово и Трявна.

Но съдбата има друг план.

Обединената чета достига Дряновския манастир на 29 април, малко след обяд. Намерението е да вземат боеприпаси и храна и да продължат. Вместо това попадат в капан. Уредникът в Историческия музей – Дряново, Дянко Колев, разказва:

„Обединената чета пристига в близост до Дряновския манастир едва на 29 април към 2 часа след обяд, като идеята е от тук само да се вземат определени муниции и боеприпаси, хранителни запаси и да се продължи директно към Балкана. Но през това време… турските власти реагират много бързо и фактически успяват да проследят пътя на четата и да образуват един чувал, в която тя да попадне или да бъде оградена.“

Манастирът се превръща в единственото възможно убежище - и в крепост, която трябва да бъде удържана на всяка цена.

Девет дни огън и тактика

Под ръководството на поп Харитон, Бачо Киро и военния комендант Петър Пармаков четниците решават да останат и да се бият. Това решение определя съдбата им.

Пармаков, единственият с военно образование, разпределя защитниците по пунктове, укрепва позиции, организира огъня. Дянко Колев подчертава неговата роля:

„Тук може би заслугите са главно на военния комендант Петър Пармаков… много добре е разставал всички въстаници по отделните пунктове, откъдето са били атакувани непрекъснато през тия 8–9 дни.“

Сражението е неравно. В края на обсадата четниците са обкръжени от близо 10 000 противници.

„В края на 9-дневната борба де факто те са оградени от двойно повече, от близо 10 000 противници, което означава съотношение 1 към 50…“, казва Колев.

И въпреки това те издържат. Девет дни. Девет нощи. Под артилерийски огън, сред рушащи се стени, с оскъдни припаси и непрекъснати атаки.

Цената на героизма

Когато битката приключва, манастирът е почти в руини. Камбанарията е разрушена, сградите — опожарени, църквата — пробита от снаряди. Загубите са ужасяващи.

„150 четници загиват, оцеляват само 47. Манастирът също е почти напълно разрушен. Огънят и артилерията унищожават сгради, църкви и имущество, но ехото от тази битка е много силно.“

Това е цената на деветдневната съпротива — но и причината светът да чуе за българската борба.

Политическата победа след военния разгром

Макар военният изход да е трагичен, политическият ефект е огромен. Европа научава за българската саможертва. Вестниците пишат. Дипломатите говорят. Великите сили реагират.

„Може да се каже, че всъщност постига самата цел… въпреки военния си разгром, то да има политически успех чрез намеса на Великите сили, каквато само броени месеци по-късно е факт.“

Битката при Дряновския манастир става част от онзи натиск, който води до Освобождението.

Паметта, която остава

Манастирът е възстановен след Освобождението. В двора му издигат костница, в която почиват костите на загиналите. Музейната експозиция пази оръжия, документи, лични вещи — свидетелства за девет дни, които променят хода на историята.

Днес, когато човек застане пред манастира, Балканът изглежда спокоен. Но под тази тишина живее паметта за една чета, която избра да се бие до край. За място, което бе разрушено, за да се превърне в символ. За битка, чийто глас продължава да отеква — 150 години по-късно.

