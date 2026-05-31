Американски военни колони ще преминат през България на 1 и 2 юни

Военнослужещи и военна техника от армията на САЩ ще преминат по републиканската пътна мрежа на 1 и 2 юни, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Придвижването е част от транспортирането на техника и личен състав от Гърция към Румъния. То е свързано с регионалното логистично осигуряване на ротацията на военни формирования, участващи в операцията „Atlantic Resolve“ на американските въоръжени сили.

На територията на България автоколоните ще бъдат ескортирани от екипи на Служба „Военна полиция“.

Операцията „Atlantic Resolve“ е инициатива на Сухопътните войски на САЩ в Европа и Африка, започнала през 2014 г. Целта й е да засили способностите за възпиране и отбрана, да повиши готовността на Алианса и да подобри взаимодействието между силите на САЩ и съюзниците им в Източна Европа.

От Министерството на отбраната припомнят, че военнослужещи и военна техника от Въоръжените сили на Турция също преминаха транзитно през територията на България на 23 и 24 май. Те се придвижваха след участие в съвместно учение на НАТО и Сърбия.

