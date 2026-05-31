Пътят Смолян-Пампорово продължава да пропада, чака се спешен обход

Асфалтовата настилка на пътя между Смолян и Пампорово продължава да се пропуква, нацепва и пропада месец след бедствието. Единственият траен вариант, който експертите и държавата посочват за възстановяване на участъка, е изграждане на мостово съоръжение над самото свлачище, като двата му края трябва да стъпят върху здравите основи на съществуващия път.

До 10 дни се очаква да бъде готово аварийно трасе над пропадналия участък. В същото време Пампорово се готви до дни да открие летния сезон, а следващата седмица на оглед в курорта се очаква да пристигне и министърът на туризма Илин Димитров, съобщава Нова телевизия.

Свлачището още не е спряло

Според доклада на експертите от „Геозащита“ - Перник свлачището продължава да е активно. Пропадането на настилката държи основната връзка между Смолян и Пампорово прекъсната, а движението минава по обходни маршрути.

Областният управител на Смолян Георги Пепеланов отчита и положителни признаци през последните дни. „При това засушаване на времето от два-три дни наблюдаваме, че не се забелязват повърхностни води. Може би ще излезе, че причината за това свлачище е преовлажняване на терена от снеговалежите и дъждовете”, коментира той.

До броени дни трябва да бъде готов аварийният обход над свлачището. Така засипаният с чакъл проблемен участък ще може да се заобикаля. „Ако всичко върви нормално, до 10 дни по този път ще пътуват всички работещи в курортния комплекс. В зависимост от това дали габаритът на места е по-широк, ще вземем решение да се пусне ли и за всички автомобили до 3,5 тона”, уточни Пепеланов.

Пътуването се превърна в ежедневна загуба на време и пари

Прекъснатият път вече месец коства нерви, разходи и дълго заобикаляне на хората, които всеки ден пътуват между Смолян и Пампорово. Здравка и Светослав работят в курорта и минават по обходните маршрути. „Това за нас е убийство. Разходите се увеличават доста. От една страна трошите колата, защото има дупки, от друга - заобикаляте и плащате. Времето за път се увеличава с един час”, казва Здравка.

Светослав допълва, че вече обмисля дали изобщо да продължи да работи в Пампорово. „Трябва да пътувам по два часа на ден. Досега пътувахме около 40 минути на отиване и връщане”, обяснява той.

Затрудненията засягат и транспортните фирми. Автобусните шофьори съобщават за закъснения от около 20 минути, заради които търпят критики от пътниците. „Сега минаваме през Стойките. Теренът там е лош и не може да се кара бързо. През зимата там ще е много трудно, падне ли сняг - ще се бавим с по един час”, разказва шофьорът Юлиян Огнянов.

Бизнесът е притиснат от обходи и по-скъпи доставки

Свлачището е откъснало и вилно селище, където предприемачът Стилиян Ставракев изгражда нов комплекс за десетки милиони левове. Достъпът в момента е възможен само откъм Смолян, което затруднява доставчиците на строителни материали. „Тези, които все пак идват, трябва да прехвърлят товара на по-малки автомобили. Това оскъпява доставката на материали и транспортът става двоен”, пресмята бизнесменът.

Успоредно с аварийното трасе над свлачището се обсъжда и вариант за използване на алтернативен общински път под него, предложен от хотелиери в Пампорово. В момента трасето се използва за селскостопански нужди, а част от него също е затрупана от земната маса. „Този път е много по-широк, по-удобен и не е толкова стръмен, колкото пътят над свлачището. Той ще се използва от абсолютно всички туристи, които са в Пампорово и искат да слязат до Смолян”, обяснява Недялко Кацаров, собственик на комплекси в курорта.

Алтернативният път струва 1,4 млн. евро, но пари няма

Местна строителна фирма е предложила да изгради алтернативното трасе за 60 дни срещу 1,4 млн. евро. По думите на Кацаров обаче финансиране няма, а Община Смолян на този етап не може да си позволи подобен разход.

„Затова апелирам и призовавам президента Румен Радев и министъра на регионалното развитие Иван Шишков да дойдат, да погледнат и да се вслушат в частните инициативи на местните хора и бизнес”, заявява Кацаров.

