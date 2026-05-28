Границите са спокойни, но ремонтът при Русе остава рискова точка

Трафикът по граничните преходи и контролно-пропускателните пунктове със съседните държави е нормален, съобщиха от Главна дирекция "Гранична полиция". Няма данни за сериозни затруднения или струпване на автомобили по основните направления. Шофьорите обаче трябва да имат предвид продължаващите ремонтни дейности при Русе-Гюргево, където движението се регулира.

На границата с Румъния преминаването е нормално на всички гранични преходи. На пункта Русе-Гюргево продължават ремонтни дейности в българския участък от мостовото съоръжение. Това налага организация на движението на място, като водачите трябва да се съобразяват със сигнализацията и указанията на контролните органи.

На границата с Гърция трафикът също е нормален на всички гранични преходи. През пунктовете "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. През "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" се пропускат леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Нормално е движението и на всички гранични контролно-пропускателни пунктове на границите с Турция, с Република Северна Македония и със Сърбия. Към ранните сутрешни часове не се съобщава за извънредни ограничения по тези направления. Обстановката остава спокойна, но при засилен поток през деня са възможни временни забавяния на отделни пунктове.

