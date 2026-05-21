Голямото пътуване за 24 май започва с тежък трафик от София

Близо 490 хиляди автомобила се очаква да излязат от София в почивните дни около 24 май - Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Прогнозата обхваща периода до 26 май, като най-сериозно натоварване се очаква по магистралите "Тракия", "Струма" и "Хемус".

В пиковите часове Агенция "Пътна инфраструктура" ще ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по ключови направления. Целта е да се улесни пътуването, да се намали рискът от колони и да се повиши безопасността при силния празничен трафик, съобщават от АПИ.

Най-много автомобили традиционно ще се насочат към АМ "Тракия" - близо 204 хиляди превозни средства. По АМ "Струма" се очакват над 111 хиляди автомобила, а по АМ "Хемус" - около 85 хиляди. Най-интензивно ще бъде движението в последния работен ден преди празника - 22 май, петък, и в последния почивен ден - 25 май, понеделник. Само в петък по "Тракия" прогнозно ще преминат около 42 000 автомобила, по "Струма" - 24 000, а по "Хемус" - над 18 000.

За шофьорите е достъпна интерактивна карта за трафика на страниците на АПИ и Националното тол управление. Тя показва в реално време броя на преминалите превозни средства за последните 15 минути и за последния час. Чрез картата може да се проследява натовареността както в отделни точки, така и по цели пътни участъци, което дава възможност за по-добро планиране на пътуването.

Ограничения за камионите в пиковите часове

Във връзка със засиления трафик временно ще се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по АМ "Тракия", АМ "Струма", част от АМ "Хемус" и участък от път I-1 в област Благоевград. Мярката обхваща най-натоварените направления и трябва да предотврати образуването на колони от тежки автомобили, особено в участъци с по-рисково изпреварване.

Ограниченията ще важат в следните часове:

· на 22 май от 15 ч. до 20 ч. ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони над 12 тона, излизащи от София. Автомобилите над 12 тона, пътуващи към столицата, ще се движат без ограничения;

· на 23 май между 9 ч. и 14 ч. ще бъде ограничено движението на превозните средства над 12 тона, излизащи от София. Тежкотоварните камиони, пътуващи към столицата, ще се движат без ограничения;

· на 25 май от 12 ч. до 20 ч. ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони над 12 тона, пътуващи към София. Излизащите от столицата ще бъдат без ограничения.

Ограничението няма да се отнася за превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и за камиони с опасни товари, живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти, товари на температурен режим и специализирани екарисажни автомобили по АМ "Хемус", АМ "Струма" и участъка от път I-1 в област Благоевград. На АМ "Тракия" забраната няма да важи за обществения превоз на пътници, а в посока София - и за автомобили с опасни товари в участъка от пътен възел "Ихтиман" до пътен възел "Вакарел".

Реверсивно движение при Симитли

За улеснение на пътуването по път I-1 в района на Симитли ще бъде въведено реверсивно движение. Така ще се подпомогне трафикът към Банско и останалите туристически комплекси в района.

На 22 и 23 май движението към Кулата ще се осъществява в две ленти, а трафикът към София - в една лента. На 25 май ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите към София и една в посока Кулата. Натоварването в района ще се следи непрекъснато и при необходимост реверсивно движение може да бъде въведено и в други почивни дни.

Има ограничение и в платното за София на АМ "Струма" между 97-и и 104-и км. Автомобилите от Сандански към Благоевград преминават по обходен маршрут от пътната връзка при 104-и км по път I-1 София-Кулата до пътен възел "Благоевград юг". Временната организация е заради свличане на земна маса при 103-и км на магистралата вследствие на преовлажняване на откоса. Движението към Сандански и Кулата по АМ "Струма" остава без ограничения.

АПИ призовава шофьорите да пътуват внимателно, да спазват ограниченията на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания. От агенцията напомнят да не се използват аварийните ленти по магистралите при натоварен трафик, защото това може да попречи на преминаването на автомобили със специален режим при инцидент.

