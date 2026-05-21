Тежък трафик към Турция блокира камионите

Интензивен остава трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове "Капитан Андреево" и "Лесово" на границата с Турция на изход за товарни автомобили, съобщиха от „Гранична полиция тази сутрин“. Натоварването засяга основно камионите, които напускат страната, докато по останалите граници движението остава без сериозни затруднения.

От службата отчитат нормален трафик към Гърция, Румъния, Република Северна Македония и Република Сърбия. Единственото допълнително ограничение е свързано с ремонта при "Русе-Гюргево", където движението се регулира.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. Автомобили до 3,5 тона преминават през "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград", което запазва достъпа през по-малките пунктове за леките превозни средства. През "Илинден", "Кулата" и "Капитан Петко войвода" се пропускат леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Нормално е движението и на всички гранични преходи с Румъния. На "Русе-Гюргево" продължават ремонтните дейности в българския участък от мостовото съоръжение, като трафикът се регулира на място. Това означава, че преминаването е възможно, но шофьорите трябва да се съобразяват със създадената временна организация.

Без отклонения е обстановката и на границите със Република Северна Македония и Република Сърбия. Всички пунктове там работят при нормален трафик, без съобщени допълнителни ограничения или затруднения за преминаващите автомобили.

