Уникално училище. Наш град строи нещо невиждано

След десетилетия очакване - в Пловдив направиха първа копка на новата сграда на Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“.

Тя ще бъде изградена в район „Тракия“, зад хотел SPS, и ще представлява модерен образователен кампус. Проектът е разработен от арх. Абаджиев и неговия екип и предвижда два основни учебни корпуса, административен сектор, зони за хранене, спорт, рекреация и социализация.

Снимка: Община Пловдив

Базата ще разполага с 64 класни стаи за 1350 ученици, които ще се обучават в едносменен режим, както и със специализирани кабинети и лаборатории.

Между двата основни корпуса ще бъде разположена административна зона с кабинети за ръководството и преподавателите. Дворното пространство ще бъде озеленено и оборудвано с физкултурен салон, спортни игрища и зони за отдих и социализация.

Изграждането на кампуса ще се реализира на четири етапа. В първия ще бъдат построени единият учебен корпус и административната зона.

Снимка: Община Пловдив

Вторият етап предвижда изграждането на втория корпус, третият – зоните за хранене и рекреация, а четвъртият – голяма многофункционална аула със сцена и места за събития.

Строителството ще се извършва по съвременна технология с т.нар. видим бетон, която позволява по-бързо изпълнение.

За първия етап вече са осигурени 7.5 млн. лева по програма на Министерството на образованието и науката, като предстои да се търси допълнително финансиране. Срокът за изпълнение е 2 години.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com