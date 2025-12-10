Кмет строи невиждано училище. Няма такова у нас /СНИМКИ/

Невиждано в България училище строи кметът на Бургас Димитър Николов. То ще е за 208 деца от 1 до 7 клас и ще е на първа линия на морето. Ще има и басейн. Новината съобщи самият Николов с пост във фейсбук.

Бургаският квартал Крайморие ще посрещне своите първи ученици в изцяло нова, модерна и смела образователна среда още през следващата учебна година. Сградата, която в момента се строи с бързи темпове, обещава не просто класни стаи, а иновативен комплекс със спортни и морски профили, напълно съобразен с природата и нуждите на децата.

Проектът е дело на арх. Антон Андонов и е специално създаден да устоява на климатичните особености на региона – силните зимни ветрове и влагата. По тази причина високите сгради ще бъдат ориентирани на север и североизток, а вътрешният двор ще бъде частично потопен, за да осигури спокойна среда за децата.

Училището ще разполага с изключително богата инфраструктура – басейн, физкултурен салон, открити класни стаи, детска площадка, фитнес на открито, баскетболно игрище, писта за бягане и дори опитно поле за практически занимания.

Дизайнът включва терасовидна структура на терена, като различните нива ще бъдат свързани с плавни преходи и напълно достъпна среда.

Централното фоайе ще бъде сърцето на училището – от него ще се достига до всички ключови пространства като столова, спортна зона и басейн. По думите на представители на общината, училището ще бъде не само учебно заведение, а и общностен център.

През летния сезон училището ще бъде трансформирано в база за морски обучения – курсове по водни спортове, навигация и морска култура, които ще се провеждат с участието на специалисти. Това ще превърне комплекса в уникално място за обучение и развитие не само за децата от Крайморие, но и за ученици от цяла Бургаска област.

Проектът бележи исторически момент за квартал Крайморие, където досега нямаше училище. С изграждането на модерната база се създава устойчива основа за развитие на местната общност, задържане на млади семейства и разширяване на социалната инфраструктура в района.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com