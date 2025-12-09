Новите ваучери за храна! Повече пари

2026 – година на промяна

От 1 януари 2026 г. България влиза в нова икономическа реалност – еврото става официална валута. Преходът не е само символичен, а пряко засяга ежедневието на хората и бизнеса. Сред най-важните социални придобивки, които ще преминат през трансформация, са ваучерите за храна – инструмент, който през последните години се превърна в предпочитан начин за подкрепа на служителите и за мотивация от страна на работодателите.

Какво остава непроменено

Електронните ваучери за храна запазват своите основни предимства – те остават необлагаеми, лесни за администриране и удобни за използване. За служителите това означава сигурна финансова подкрепа, която може да се използва в широка мрежа от магазини, ресторанти и заведения. За работодателите – продължаваща възможност да предоставят социална придобивка, която носи реална стойност и укрепва връзката с екипа.

Новите правила с еврото

С въвеждането на еврото всички налични средства по картите ще бъдат автоматично конвертирани по фиксирания курс 1,95583 лв. за 1 евро. Процесът ще бъде напълно автоматизиран – без нужда от действия от страна на работодатели или служители. Така например сума от 150 лева ще се превърне в 76,69 евро след закръгляне.

От 2026 г. максималният размер на ваучерите за храна ще бъде 102,26 евро месечно – нов лимит, който заменя досегашните 200 лева. Това означава, че на практика парите в евро във ваучерите ще са повече от досегашната сума. Паралелно с това, от август 2025 г. всички търговски обекти са задължени да изписват цените едновременно в левове и евро, което ще улесни потребителите в преходния период.

Хартиените ваучери – преходна валидност

Макар електронните ваучери да са водещи, хартиените по Наредба №11 остават валидни до изтичане на срока, отбелязан върху тях. Те ще се приемат по официалния курс и ще се осребряват по обичайния ред. След 1 януари 2026 г. всички новоиздадени ваучери ще бъдат в евро.

Разширена партньорска мрежа

Операторите на ваучери за храна активно разширяват своите платформи и партньорска мрежа. Служителите ще могат да използват картите си в супермаркети, хранителни магазини, пекарни, кафенета, ресторанти и при доставки на храна. Плащането остава бързо и удобно – само с едно докосване на картата или телефона до POS терминала.

Сигурност и предвидимост

Ваучерите за храна запазват най-важното си качество – усещането за сигурност. Те остават стабилен инструмент за управление на разходите на служителите и за социална ангажираност на работодателите. Във времена на инфлация и икономическа промяна, тази придобивка е мост между бизнеса и хората – символ на предвидимост и грижа в новата икономическа реалност.

