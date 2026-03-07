ДА! На българската храна

Сиренки без месене - приготвят се за минути

Стават пухкави и хрупкави

Сиренки без месене - приготвят се за минути
07 мар 26 | 8:53
3453
Боряна Колчагова

Тези бързи сиренки без месене се приготвят само за няколко минути и са идеални, когато искате нещо топло и вкусно без много усилия.

Тестото се разбърква лесно, а след кратко печене получавате ароматни и пухкави хапки със сирене, гласи рецептата на Bulgaria ON AIR за деня.

Необходими продукти:

  • кисело мляко - 1 ч.ч. цедено или гъсто

  • бакпулвер - 1 пакетче (10 г)

  • яйца - 2 бр.

  • олио - 1/2 ч.ч.

  • сирене - 130 г.

  • сол - 1/2 ч.л.

  • брашно - 1 и 1/2 ч.ч

  • магданоз - 1 с.л. ситно нарязан

Начин на приготвяне

  • В купа изсипете млякото, добавете бакпулвера и разбъркайте на ръка, докато сместа започне леко да шупне.

    След това използвайте миксер и постепенно прибавете яйцата, олиото, солта и брашното, като го добавяте на няколко пъти, а не наведнъж.

    Когато сместа стане лепкаво тесто, спрете миксера и добавете натрошеното сирене и накълцания магданоз. По желание магданозът може да се пропусне.

Оформяне на сиренките

Покрийте две големи тави с хартия за печене. С помощта на супена лъжица оформете малки купчинки от сместа и ги подредете на разстояние една от друга. Печете сиренките в предварително загрята фурна на 180 градуса с включен вентилатор за около 15 минути. След изпичането те бухват и придобиват различни форми, но остават еднакво вкусни.

Автор Боряна Колчагова

