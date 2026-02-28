Бързо и вкусно: бухтички с мед и сирене

Има сутрини, които не търпят филия набързо. Искат тесто, което бухва, тиган, който съска, и аромат, който вади всички от леглата. Тези бухти със сирене са класика с характер – хрупкави отвън, пухкави отвътре и достатъчно български, за да върнат детството.
Продукти
2 яйца
200 г кисело мляко
1 ч.л. сода бикарбонат
1 щипка сол
150 г натрошено бяло сирене
около 350 г брашно (колкото поеме)
олио за пържене
мед или пудра захар за поднасяне
Начин на приготвяне
Разбийте яйцата с киселото мляко. Добавете содата и солта.
Сложете натрошеното сирене и започнете да прибавяте брашното постепенно, докато получите меко, леко лепкаво тесто.
Загрейте олио в дълбок тиган. С намаслена лъжица загребвайте от сместа и пускайте в горещата мазнина.
Пържете до златисто от всички страни.
Извадете върху кухненска хартия.
Поднесете топли – със струйка мед за контраст или просто поръсени с пудра захар. А ако искате солена версия – добавете щипка чубрица в тестото и сервирайте с айрян.
Това не е просто закуска. Това е аромат, който събира всички около масата.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com