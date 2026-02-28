Бързо и вкусно: бухтички с мед и сирене

Има сутрини, които не търпят филия набързо. Искат тесто, което бухва, тиган, който съска, и аромат, който вади всички от леглата. Тези бухти със сирене са класика с характер – хрупкави отвън, пухкави отвътре и достатъчно български, за да върнат детството.

Продукти

2 яйца

200 г кисело мляко

1 ч.л. сода бикарбонат

1 щипка сол

150 г натрошено бяло сирене

около 350 г брашно (колкото поеме)

олио за пържене

мед или пудра захар за поднасяне

Начин на приготвяне

Разбийте яйцата с киселото мляко. Добавете содата и солта. Сложете натрошеното сирене и започнете да прибавяте брашното постепенно, докато получите меко, леко лепкаво тесто. Загрейте олио в дълбок тиган. С намаслена лъжица загребвайте от сместа и пускайте в горещата мазнина. Пържете до златисто от всички страни. Извадете върху кухненска хартия.

Поднесете топли – със струйка мед за контраст или просто поръсени с пудра захар. А ако искате солена версия – добавете щипка чубрица в тестото и сервирайте с айрян.

Това не е просто закуска. Това е аромат, който събира всички около масата.

