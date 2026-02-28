ДА! На българската храна

Бързо и вкусно: бухтички с мед и сирене

Хрупкави отвън, пухкави отвътре

28 фев 26 | 7:58
Боряна Колчагова

Има сутрини, които не търпят филия набързо. Искат тесто, което бухва, тиган, който съска, и аромат, който вади всички от леглата. Тези бухти със сирене са класика с характер – хрупкави отвън, пухкави отвътре и достатъчно български, за да върнат детството.

Продукти

  • 2 яйца

  • 200 г кисело мляко

  • 1 ч.л. сода бикарбонат

  • 1 щипка сол

  • 150 г натрошено бяло сирене

  • около 350 г брашно (колкото поеме)

  • олио за пържене

мед или пудра захар за поднасяне

Начин на приготвяне

  1. Разбийте яйцата с киселото мляко. Добавете содата и солта.

  2. Сложете натрошеното сирене и започнете да прибавяте брашното постепенно, докато получите меко, леко лепкаво тесто.

  3. Загрейте олио в дълбок тиган. С намаслена лъжица загребвайте от сместа и пускайте в горещата мазнина.

  4. Пържете до златисто от всички страни.

  5. Извадете върху кухненска хартия.

Поднесете топли – със струйка мед за контраст или просто поръсени с пудра захар. А ако искате солена версия – добавете щипка чубрица в тестото и сервирайте с айрян.

Това не е просто закуска. Това е аромат, който събира всички около масата.

Боряна Колчагова

