Нестандартна вкусотийка. Солени палачинки със спанак и царевица

Необходими продукти

250 г бейби спанак

150 г сладка царевица (от консерва)

1 яйце

2 белтъка

40 мл бита сметана

150 г пълнозърнесто брашно

75 г фино бяло брашно

5 г бакпулвер

1 ч. л. сол

1 ч. л. пудра захар

Начин на приготвяне

Сварете спанака в подсолена вода. Отцедете го добре, оставете да се охлади и го нарежете на ситно. Изплакнете царевицата и я оставете да се отцеди напълно. В купа смесете яйцето, белтъците и битата сметана. Добавете двата вида брашно, бакпулвера, солта и пудрата захар. Разбъркайте до гладка смес и я оставете да почине 15 минути. Прибавете спанака и царевицата към тестото и разбъркайте равномерно. Загрейте леко намазнен тиган с незалепващо покритие (около 10 см диаметър). Сипете по-дебел пласт от сместа и пържете на умерен огън до златисто от двете страни. Сервирайте палачинките топли. По желание можете да добавите и настъргано сирене директно в сместа или при поднасяне.

Подходящи са както за засищаща закуска, така и за лек обяд.

