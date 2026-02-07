ДА! На българската храна

Нестандартна вкусотийка. Солени палачинки със спанак и царевица

Подходящи са както за засищаща закуска, така и за лек обяд

07 фев 26 | 10:37
85
Боряна Колчагова

Необходими продукти

  • 250 г бейби спанак

  • 150 г сладка царевица (от консерва)

  • 1 яйце

  • 2 белтъка

  • 40 мл бита сметана

  • 150 г пълнозърнесто брашно

  • 75 г фино бяло брашно

  • 5 г бакпулвер

  • 1 ч. л. сол

1 ч. л. пудра захар

Начин на приготвяне

  1. Сварете спанака в подсолена вода. Отцедете го добре, оставете да се охлади и го нарежете на ситно.

  2. Изплакнете царевицата и я оставете да се отцеди напълно. В купа смесете яйцето, белтъците и битата сметана. Добавете двата вида брашно, бакпулвера, солта и пудрата захар. Разбъркайте до гладка смес и я оставете да почине 15 минути.

  3. Прибавете спанака и царевицата към тестото и разбъркайте равномерно.

  4. Загрейте леко намазнен тиган с незалепващо покритие (около 10 см диаметър). Сипете по-дебел пласт от сместа и пържете на умерен огън до златисто от двете страни.

  5. Сервирайте палачинките топли. По желание можете да добавите и настъргано сирене директно в сместа или при поднасяне.

Автор Боряна Колчагова

