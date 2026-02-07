Нестандартна вкусотийка. Солени палачинки със спанак и царевица

Необходими продукти
250 г бейби спанак
150 г сладка царевица (от консерва)
1 яйце
2 белтъка
40 мл бита сметана
150 г пълнозърнесто брашно
75 г фино бяло брашно
5 г бакпулвер
1 ч. л. сол
1 ч. л. пудра захар
Начин на приготвяне
Сварете спанака в подсолена вода. Отцедете го добре, оставете да се охлади и го нарежете на ситно.
Изплакнете царевицата и я оставете да се отцеди напълно. В купа смесете яйцето, белтъците и битата сметана. Добавете двата вида брашно, бакпулвера, солта и пудрата захар. Разбъркайте до гладка смес и я оставете да почине 15 минути.
Прибавете спанака и царевицата към тестото и разбъркайте равномерно.
Загрейте леко намазнен тиган с незалепващо покритие (около 10 см диаметър). Сипете по-дебел пласт от сместа и пържете на умерен огън до златисто от двете страни.
Сервирайте палачинките топли. По желание можете да добавите и настъргано сирене директно в сместа или при поднасяне.
Подходящи са както за засищаща закуска, така и за лек обяд.
