Това е трикът за най-сочния омлет!

Две лъжички, които спасяват омлета: легендарната британска кулинарка Мери Бери разкрива прост трик, с който дори най-капризният омлет става пухкав, сочен и цял – без да се разпада в тигана.

Омлетите са от онези уж „лесни“ ястия, които често се превръщат в бъркани яйца с разбити надежди, пише "Дейли Експрес". Причината е чисто научна – при нагряване протеините в яйцата се стягат и изтласкват влагата. Резултатът? Сух омлет, който се къса още при първото обръщане.

Мери Бери обаче има решение, което звучи почти смешно с простотата си. В своята книга "Quick Cooking"тя добавя към разбитите яйца две чаени лъжички вода. Не мляко, не сметана – обикновена вода. Именно тя създава пара в тигана и позволява на яйцата да се готвят по-бавно и равномерно.

„Това е сигурно най-бързото и икономично ястие – готово за около три минути и с продукти, които вече имате у дома“, пише Бери. Добавената вода прави омлета по-лек, по-въздушен и далеч по-малко склонен да се разпада.

Методът е елементарен: яйцата се чукват в купа, към тях се добавят двете лъжички вода, сол и пипер, след което сместа се разбива с вилица. Тиганът се загрява силно, добавя се масло и когато започне да пени, яйцата се изсипват. С леко накланяне сместа се разпределя равномерно, а суровата част се „изтегля“ към краищата.

Когато омлетът започне да стяга, се добавят сирене и див лук от едната страна, сгъва се внимателно, обръща се за кратко и се сервира веднага.

Резултатът е омлет със златист цвят, стабилна форма и ресторантска пухкавост!

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com