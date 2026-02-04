Белим картофите грешно? "Гениален" трик взриви TikTok

Оказва се, че милиони хора губят време в кухнята… напразно. В социалните мрежи набира скорост „гениален“ трик за белене на картофи, който доказва, че дори най-елементарните неща могат да се правят по-умно, съобщава "Дейли експрес".
Видео в TikTok (с над 14 милиона гледания) показва нещо шокиращо просто:
Картофобелачката не е създадена само за движение надолу, а и напред.
Тайната е в въртящото се острие. То позволява да белиш без да вдигаш белачката, като движиш ръката напред-назад по картофа. Резултатът?
по-бързо белене
по-малко усилие
по-гладки движения
и нула излишни паузи
Авторката на клипа обяснява:
„Острието се върти, за да можеш да белиш и надолу, и напред. Така обелваш целия картоф, без изобщо да вдигаш белачката.“
Картофът се държи стабилно, движението е плавно, а беленето – почти хипнотизиращо.
