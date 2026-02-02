Най-сочните принцеси!

Класическа рецепта, без излишни експерименти – точно както трябва да бъдат истинските ...принцеси. Питателна и леспа закуска, а даже и вечеря!

Продукти (за 8–10 принцеси):

500 г смесена кайма

1 малка глава лук, настърган

1 яйце

3 с.л. кисело мляко

100 г настърган кашкавал

1 ч.л. червен пипер

сол и черен пипер – на вкус

щипка чубрица (по желание)

филии бял хляб

Начин на приготвяне:

В купа се слагат каймата, настърганият лук, яйцето и киселото мляко. Подправя се със сол, черен пипер, червен пипер и чубрица. Сместа се омесва добре до хомогенност. Накрая се добавя настърганият кашкавал и се разбърква отново.

Филиите хляб се подреждат в тава, покрита с хартия за печене. Върху всяка филия се разпределя равномерен слой от каймата и леко се притиска.

Принцесите се пекат в предварително загрята фурна на 200°C за около 12–15 минути, докато каймата се запече, а хлябът стане хрупкав. При желание, в края може да се включи функция „грил“ за 1–2 минути за по-златиста коричка.

Съвет:

Ако обичате по-сочни принцеси, не разстилайте каймата твърде тънко и не препичайте. Поднасят се горещи – така са най-вкусни.

