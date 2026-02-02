Най-сочните принцеси!

Класическа рецепта, без излишни експерименти – точно както трябва да бъдат истинските ...принцеси. Питателна и леспа закуска, а даже и вечеря!
Продукти (за 8–10 принцеси):
500 г смесена кайма
1 малка глава лук, настърган
1 яйце
3 с.л. кисело мляко
100 г настърган кашкавал
1 ч.л. червен пипер
сол и черен пипер – на вкус
щипка чубрица (по желание)
филии бял хляб
Начин на приготвяне:
В купа се слагат каймата, настърганият лук, яйцето и киселото мляко. Подправя се със сол, черен пипер, червен пипер и чубрица. Сместа се омесва добре до хомогенност. Накрая се добавя настърганият кашкавал и се разбърква отново.
Филиите хляб се подреждат в тава, покрита с хартия за печене. Върху всяка филия се разпределя равномерен слой от каймата и леко се притиска.
Принцесите се пекат в предварително загрята фурна на 200°C за около 12–15 минути, докато каймата се запече, а хлябът стане хрупкав. При желание, в края може да се включи функция „грил“ за 1–2 минути за по-златиста коричка.
Съвет:
Ако обичате по-сочни принцеси, не разстилайте каймата твърде тънко и не препичайте. Поднасят се горещи – така са най-вкусни.
