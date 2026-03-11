ДА! На българската храна

Ухайна манджичка: пилешка яхния с картофи

С филия и туршия е още по-вкусна

11 мар 26 | 23:29
Боряна Колчагова

Това е една от онези топли, домашни манджи, които ухаят на кухнята на баба – ароматна и много засищаща. Готви се със зеленчуци, червен пипер, мирисът на чубрица я прави симфония за небцето. Къкри докато сосът стане гъст и наситен. Най-вкусна е с прясна филия хляб – простичка, но истински уютна храна.

Необходими продукти

  • 500–600 г пилешко месо (бутчета или филе)

  • 4–5 картофа

  • 1 голяма глава лук

  • 1 морков

  • 1 чушка

  • 2 с.л. доматено пюре или 1 настърган домат

  • 1 ч.л. червен пипер

  • 3 с.л. олио

  • сол

  • черен пипер

  • щипка чубрица

  • магданоз

  • около 2 чаши вода

Начин на приготвяне

  1. В тенджера загрейте олиото и задушете нарязания лук до златисто.

  2. Добавете моркова и чушката, нарязани на дребно, и гответе още няколко минути.

  3. Сложете пилешкото месо и го запържете леко, докато побелее.

  4. Прибавете червения пипер и доматите, разбъркайте бързо.

  5. Сложете нарязаните на кубчета картофи и залейте с вода.

  6. Овкусете със сол, черен пипер и чубрица.

  7. Варете на тих огън около 35–40 минути, докато картофите омекнат и сосът стане гъст.

Накрая поръсете с пресен магданоз.

Ако добавите малка бучка масло накрая и оставите яхнията да „почине“ 10 минути, вкусът става по-дълбок и уютен. Най-вкусно е с прясна филия хляб и туршия.

Боряна Колчагова

