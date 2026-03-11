Ухайна манджичка: пилешка яхния с картофи

Това е една от онези топли, домашни манджи, които ухаят на кухнята на баба – ароматна и много засищаща. Готви се със зеленчуци, червен пипер, мирисът на чубрица я прави симфония за небцето. Къкри докато сосът стане гъст и наситен. Най-вкусна е с прясна филия хляб – простичка, но истински уютна храна.

Необходими продукти

500–600 г пилешко месо (бутчета или филе)

4–5 картофа

1 голяма глава лук

1 морков

1 чушка

2 с.л. доматено пюре или 1 настърган домат

1 ч.л. червен пипер

3 с.л. олио

сол

черен пипер

щипка чубрица

магданоз

около 2 чаши вода

Начин на приготвяне

В тенджера загрейте олиото и задушете нарязания лук до златисто. Добавете моркова и чушката, нарязани на дребно, и гответе още няколко минути. Сложете пилешкото месо и го запържете леко, докато побелее. Прибавете червения пипер и доматите, разбъркайте бързо. Сложете нарязаните на кубчета картофи и залейте с вода. Овкусете със сол, черен пипер и чубрица. Варете на тих огън около 35–40 минути, докато картофите омекнат и сосът стане гъст.

Накрая поръсете с пресен магданоз.

Ако добавите малка бучка масло накрая и оставите яхнията да „почине“ 10 минути, вкусът става по-дълбок и уютен. Най-вкусно е с прясна филия хляб и туршия.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com