Ухайна манджичка: пилешка яхния с картофи

Това е една от онези топли, домашни манджи, които ухаят на кухнята на баба – ароматна и много засищаща. Готви се със зеленчуци, червен пипер, мирисът на чубрица я прави симфония за небцето. Къкри докато сосът стане гъст и наситен. Най-вкусна е с прясна филия хляб – простичка, но истински уютна храна.
Необходими продукти
500–600 г пилешко месо (бутчета или филе)
4–5 картофа
1 голяма глава лук
1 морков
1 чушка
2 с.л. доматено пюре или 1 настърган домат
1 ч.л. червен пипер
3 с.л. олио
сол
черен пипер
щипка чубрица
магданоз
около 2 чаши вода
Начин на приготвяне
В тенджера загрейте олиото и задушете нарязания лук до златисто.
Добавете моркова и чушката, нарязани на дребно, и гответе още няколко минути.
Сложете пилешкото месо и го запържете леко, докато побелее.
Прибавете червения пипер и доматите, разбъркайте бързо.
Сложете нарязаните на кубчета картофи и залейте с вода.
Овкусете със сол, черен пипер и чубрица.
Варете на тих огън около 35–40 минути, докато картофите омекнат и сосът стане гъст.
Накрая поръсете с пресен магданоз.
Ако добавите малка бучка масло накрая и оставите яхнията да „почине“ 10 минути, вкусът става по-дълбок и уютен. Най-вкусно е с прясна филия хляб и туршия.
