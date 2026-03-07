Вкусно и практично: сладкиш от стар хляб и ябълки

Този сладкиш е прекрасен пример как с малко въображение можем да превърнем нещо обикновено в истинска домашна наслада. Вместо сухият хляб да остане забравен в шкафа, той се превръща в основа на ароматен десерт, който събира семейството около масата. Мирисът на печени ябълки и канела, който се разнася из дома, създава усещане за уют и топлина.

Рецептата е изключително гъвкава и позволява различни интерпретации според вкуса и наличните продукти. Можете да експериментирате, като добавите настъргана кора от лимон или портокал за свежест, малко ром за по-дълбок аромат или дори парченца шоколад за по-богат вкус. Ако предпочитате по-лек вариант, заменете част от захарта с мед или използвайте кафява захар за карамелен нюанс.

Още едно предимство на този сладкиш е, че става още по-вкусен на следващия ден. След като престои, ароматите се смесват още по-добре, а текстурата става по-плътна и сочна. Подходящ е както за следобедно кафе, така и за бърза закуска.

Необходими продукти:

400-500 грама сух бял хляб (без кора)

1/2кг ябълки (2-3 средно големи)

3 ч.ч. прясно мляко

3 яйца

¼ пакетче масло

3 с.л. пудра захар

½ пакет канела на прах

1-2 с.л. галета

ванилия

Начин на приготвяне:

Смесете пудрата захар и канелата. Нарежете хляба на филии, както и почистените и обелени ябълки. В намазнена тавичка се поръсва малко галета и после започват да се подрежда ред хляб, ред ябълки. На всеки „етаж” поръсвайте с канелената захар. Последният пласт трябва да е хляб. Всичко се залива със смес от яйца, мляко и ванилия. Отгоре се поръсва галета и се слагат няколко парченца масло. Пече се в загрята фурна на 180 градуса около 30 минути.

Източник: actualno.com



Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com