Ябълките от магазина губят вкуса си, експерт посочи причината
Жегата, ранното бране и дългото съхранение могат да превърнат сочния плод в сух и брашнест
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Жегата, ранното бране и дългото съхранение могат да превърнат сочния плод в сух и брашнест
България има шанс да влезе в голямата игра, ако първо модернизира овощарството си
Ядем картофи от Египет и Франция
По-високи цени за сиренето и брашното, поветинява зелето
„Карастоянка“ е един от най-старите български сортове ябълки, известен със своята жизненост, специфичен вкус и добра съхраняемост на плодовете
По-вкусен е на следващия ден
Как този обикновен плод подпомага храносмилането, сърцето и теглото
85% от пробите съдържат остатъци от повече от един пестицид
Мятали чувалите във влак
Няма ябълки, круши, сливи и мед. Голям проблем и с гроздето
Черпят каменните имена
Един чудесен избор за ароматна закуска
Какви са ползите от двата плода
В България се произвеждат 35 000 тона годишно
Големи забрани на плазника
С множество ползи за здравето
Изключително засищащи са
Вкусен ябълков сладкиш
Причината е скъпото напояване и лошите метеорологични условия
Приготвя се лесно и бързо