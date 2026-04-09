В „Синята гора“ на ОББ вече има и плодни дръвчета

Служители на Обединена българска банка (ОББ), част от KBC Group в България, заедно с преподаватели и студенти от Аграрния университет в Пловдив засадиха 250 ябълкови дръвчета от традиционния български сорт „Карастоянка“. Съвместният проект на висшето училище и банката е първа крачка в една дългосрочна програма за възстановяването и отглеждането на традиционни местни сортове – концепция, която набира все по-голяма популярност в цяла Европа.

„С реализацията на този проект показваме на дело как обединявайки научния потенциал с ресурса на една устойчива програма за корпоративна социална отговорност, каквато е тази на ОББ, могат да бъдат създадени солидни възможности за развитие на българското земеделие. Засаждането на първите дръвчета от сорта „Карастоянка“ е начало на дългосрочна инициатива с добавена стойност за обществото и принос към хармонията с природата. Нашето очакване е възстановеният сорт ябълки да бъде приет с повишен интерес както от потребители, така и от производители“, каза Александър Пеев, генерален мениджър „Корпоративна и социална отговорност“ на KBC Group в България.

Доц. д-р Сава Табаков, декан на Факултета по лозаро-градинарство в Аграрния университет в Пловдив, който е ръководител на проекта, обясни че изборът на сорта не е случаен, тъй като той има отлични вкусови качества и аромат, както и сериозен потенциал отново да заеме своето място на пазара. По думите му целта е, по примера на водещи европейски държави като Италия, Германия, Англия, да се наложи устойчив местен продукт, който да присъства в търговската мрежа като носител на 100% български вкус.

„Карастоянка“ е един от най-старите български сортове ябълки, известен със своята жизненост, специфичен вкус и добра съхраняемост на плодовете. Днес той се среща рядко, предимно в стари градини, което прави възстановяването му ключово за опазване на агробиоразнообразието. С доброволческата дейност на служителите на ОББ, „Синята гора“, която банката развива и ежегодно обогатява, вече се надгради и с градина от плодни дръвчета.

Инициативите за засаждане на гори и опазване на водите са част от програмата за устойчиво развитие и опазване на природата и биоразнообразието в страната, които компаниите от KBC Group в България реализират последователно и мащабно. В „Синята гора“ вече има засадени медоносни дръвчета, плодни дръвчета, иглолистни и широколистни дървесни видове, като географският ареал постоянно се разширява и включва нови планини и региони. Специфичното за залесителните програми на ОББ е, че те не приключват със засаждането на фиданките, а продължават с последваща поддръжка и грижа, за да могат новите масиви да растат жизнени и да се развиват пълноценно.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com