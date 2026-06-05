Българската фондова борса търси път към по-големи инвестиции след еврото

Финансирането на големите проекти в Европа няма как да се случи само през държавните бюджети и нов дълг, а трябва да мине през капиталовия пазар. Това обясни пред БНР Маню Моравенов, изпълнителен директор на Българската фондова борса.

Според него Европа има нужда от огромни инвестиции в енергийна независимост, отбрана, инфраструктура, дигитална трансформация и зелен преход, като сумите се измерват в няколко трилиона. Ключовият въпрос е как част от спестяванията на гражданите и ресурсът на инвеститорите да бъдат насочени към реални проекти, които могат да ускорят икономическата промяна.

„Поне три са направленията, в които бързо трябва да се направят сериозни инвестиции в Европа. Енергийната независимост е ключов елемент. Като добавим отбраната и инфраструктурата, необходимостта от инвестиции в дигитална трансформация и зелен преход, това означава няколко трилиона. Европа има тези пари, но те не са в държавните бюджети. Няма как чрез държавен дълг да се финансира подобна трансформация“, каза Моравенов.

По думите му при добре подготвени проекти в енергетиката, дигитализацията, пътната и отбранителната инфраструктура институционалните и индивидуалните инвеститори могат да изиграят ключова роля. Така капиталовият пазар може да се превърне в инструмент не само за набиране на средства, но и за по-бързо реализиране на стратегически инвестиции, които държавите трудно биха финансирали сами.

Моравенов посочи, че един от големите въпроси пред Европа е как гражданите да бъдат убедени да насочат част от спестяванията си към капиталовия пазар. Според него огромен ресурс остава блокиран в банкови сметки, без да работи активно за икономиката и без да носи достатъчна доходност за хората.

„Някъде 33 милиарда са тези пари, които стоят неработещи в банкови сметки“, каза изпълнителният директор на Българската фондова борса.

Той подчерта, че за да се промени тази картина, трябва да бъдат създадени програми за финансова грамотност. Според него гражданите трябва да разбират по-добре как работят капиталовите пазари, какви са рисковете, какви са възможностите и защо инвестирането може да бъде дългосрочен инструмент за защита и увеличаване на личните спестявания.

Моравенов даде пример и с практики в други държави, където съществуват данъчни стимули за т.нар. инвестиционни сметки. По думите му подобен модел може да бъде обсъден и в България с новото правителство, защото би могъл да насърчи повече хора да инвестират през регулирани инструменти. „Те обикновено се освобождават от данък“, отбеляза той.

Според директора на Българската фондова борса е необходима ясна стратегия както на европейско, така и на национално ниво. Тя трябва да свърже нуждите от големи инвестиции с наличния частен капитал, който в момента остава извън активното финансиране на икономиката. Без подобна рамка Европа рискува да говори за трансформация, без да разполага със достатъчно гъвкав механизъм за нейното финансиране.

Моравенов коментира и ефекта от приемането на единната европейска валута от България. По думите му към момента няма съществено активизиране на чуждестранните инвеститори у нас, но интересът към страната е видим и процесът няма как да се развие мигновено.

„Но погледите са фокусирани към България. Това не е процес, който ще се случи толкова бързо“, обясни той.

Директорът на борсата допълни, че България трябва да разполага със адекватни продукти на капиталовия пазар, за да привлече по-сериозен интерес. Това означава повече възможности за инвеститорите, по-добре структурирани инструменти и среда, в която както българският, така и чуждестранният капитал да намерят достатъчно убедителни причини да влязат в реалната икономика.

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