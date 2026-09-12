Криза: Акциите на "Райнметал" се сринаха
Сривът повлича Франкфурт надолу
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Сривът повлича Франкфурт надолу
Маню Моравенов настоя за финансова грамотност, инвестиционни сметки и адекватни продукти за привличане на капитал
Фондовата борса стартира с повишения
Банката осъществи успешно публично предлагане на емисията за институционални и професионални инвеститори
Една фирма счупи всички рекорди
Пейсера България АД peaлизиpa пъpвичнo пyбличнo пpeдлaгaнe на ценните книжа
Най-скъпата компания
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса приключиха сесията си на зелена територия
Компанията има амбицията да стартира и директни продажби в Азия, както и да представи нови продуктови решения за индустриална автоматизация
Световните капиталови пазари нарастват в една относително спокойна седмица в разгара на летния почивен сезон и олимпийските игри в Рио де Жанейро. За...
Гръцката фондова борса остава затворена и днес, когато всички банки вече работят за граждани. Атинската борса затвори също на 29 юни, след като прего...
Борсата в технологичния център на Китай - Шънджън, е със 166% ръст за година Инвеститорите по целия свят си намериха нов наркотик Поредните историче...
Гърция, Украйна и Словакия се представят най-добре в ЦИЕ през февруари Водещият индекс SOFIX на Българската фондова борса на практика изтри всичко сп...
Софтуерният разработчик "Сирма Груп Холдинг" пуска акции на фондовата борса. Компанията подготвя първично публично предлагане (IPO), като на инвестито...
София. Българска фондова борса-София АД прекрати членството на Корпоративна търговска банка АД (КТБ). Решението на Съвета на директорите на борсовия о...
Играчите на финансовите пазари търсят по-рискови инвестиции С печалбите от инвестиции в акции на компании от ЕС се изплащат пенсии от частните фондов...
Среброто и златото удариха нови дъна, доларът продължава възходящия тренд
„Стандарт" и www.ewminteractive.com започват нова рубрика, предлагаща различен от общоприетия поглед върху финансовите пазари и връзката им с редица ф...
София. С над 76% се е увеличил оборотът на Българската фондова борса през 2013-а година. Това е с над 1,5 млрд. лева повече от 2012-а, отчетоха от рък...
Борсата в Лондон регистрира седма поредна седмица на червено