Криза: Акциите на "Райнметал" се сринаха

Водещите индекси на европейските фондови пазари приключиха търговската сесия предимно на положителна територия, след като световният натиск и масовите разпродажби на акции в технологичния сектор най-накрая започнаха да отслабват. Допълнителна глътка въздух за инвеститорите донесе и понижението в цените на петрола, което успокои пазарните настроения. На този оптимистичен фон обаче германският пазар понесе тежък удар, след като инвеститорите започнаха масово да разпродават книжа в отбранителния сектор. Вниманието на пазарите остава насочено и към бъдещите стъпки на водещите централни банки, като търговците вече калкулират сериозна вероятност за ново повишение на лихвените проценти от страна на Европейската централна банка до края на настоящата година.

Берлин се отказва от ключов проект и срина военните акции

Най-драматичното събитие на деня се разигра на борсата във Франкфурт, където германският индекс DAX записа спад от над половин процент и затвори на ниво от двадесет и четири хиляди седемстотин и четиридесет пункта. Основен виновник за този срив станаха акциите на оръжейния производител „Райнметал“, които загубиха повече от осемнадесет на сто от стойността си в рамките на няколко часа. Паниката бе провокирана от информации в международния икономически печат, че германското правителство планира окончателно да прекрати мащабен многомилиарден проект за изграждането на шест фрегати от типа F126. Това съоръжение се смяташе за една от най-големите и апетитни военноморски поръчки в историята на страната след края на Втората световна война и инвеститорите моментално изгубиха увереност, че огромните държавни разходи за отбрана ще се реализират в очаквания бляскав мащаб.

Имотите и британските корпоративни оферти изстреляха Лондон и Париж нагоре

Напълно противоположна и позитивна бе картината във Франция и Великобритания, където основните борсови измерители приключиха деня със стабилни повишения. Парижкият индекс CAC 40 добави малко над половин процент към стойността си, а лондонският FTSE 100 се покачи до десет хиляди четиристотин шестдесет и един пункта. Истинският двигател на този растеж се оказа секторът на недвижимите имоти, който скочи с три на сто в паневропейския индекс Stoxx Europe 600. Голямата новина дойде от британската компания „Сегро“, чиито акции поскъпнаха с над седемнадесет на сто, след като американският гигант „Пролоджис“ официално потвърди публична оферта за придобиване на стойност над шестнадесет милиарда долара, въпреки първоначалния отказ на британското ръководство.

Златото под натиск заради поскъпващия долар и очаквания за по-високи лихви

Сериозен натиск през деня изпитаха компаниите от миннодобивния и енергийния сектор, чиито акции поевтиняха с над два процента под влияние на спадащите цени на суровините. Цената на златото се срина до най-ниското си равнище от седем месеца насам и падна под психологическата граница от четири хиляди долара за тройунция. Основните причини за този спад са бързото поскъпване на американския долар и все по-силните очаквания на пазарите, че Управлението за федерален резерв на САЩ ще бъде принудено да повиши лихвените проценти, за да се бори с упоритата инфлация, подхранвана от геополитическите конфликти. В същото време технологиите и производителите на чипове в Европа, сред които „Инфинеон“ и ASML, също регистрираха леки загуби и заличиха първоначалния си сутрешен напредък.

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