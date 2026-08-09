Златото удря нов рекорд. Прогнозата на швейцарските банкери

Швейцарската банка UBS прогнозира, че цената на златото ще достигне 5000 долара за тройунция през първата половина на 2027 г. В същото време от финансовата институция предупреждават, че се запазват краткосрочни рискове, които могат да попречат на поскъпването на благородния метал, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Цената на кюлчетата расте

Към 17:13 часа българско време на 7 август спот цената на златото отбеляза дневен ръст от над 2%, достигайки 4333 долара за тройунция. Въпреки това стойността на метала остава с около 23% под рекордния си връх от 5594.82 долара, регистриран в края на януари.



Натискът върху цената на златото се дължи основно на конфликта в Близкия изток, който подхрани опасенията за инфлацията. Това засили очакванията, че Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ ще поддържа лихвените проценти на по-високи нива за по-дълъг период, което традиционно намалява инвеститорското търсене на злато.

Политиката на Федералния резерв и прогнози

През изминалата седмица УФР остави основния си лихвен процент без промяна в диапазона от 3.5 до 3.75 на сто. В анализ, публикуван днес, UBS прогнозира, че инфлацията ще се забави постепенно. Това ще позволи на централната банка на САЩ да запази лихвите непроменени до края на годината, преди да възобнови цикъла на облекчаване на паричната си политика през 2027 г.



Главният инвестиционен директор на UBS Марк Хефеле коментира потенциалните възможности за инвеститорите:

Периодите на понижение (на цената на златото) към 4000 долара за тройунция или под това ниво в крайна сметка могат да се окажат възможности за изграждане на стратегическа експозиция.

Основните фактори, които влияят на пазара на благородни метали, включват:

Политиката на УФР относно лихвените проценти

Нивата на инфлация в САЩ

Геополитическото напрежение

Данни от пазара на труда в САЩ

Какво се случва с цената на среброто?

Междувременно текущата цена на среброто също възобнови възходящата си тенденция след кратко колебание, достигайки нов шестседмичен връх от 63.90 долара за тройунция. Среброто е напът да отбележи най-доброто си седмично представяне от февруари насам. Този ръст е подкрепен от отслабващите очаквания, че УФР ще повиши лихвените проценти през следващите месеци.



Като допълнителен фактор подейства и изненадващото намаление на работните места извън селскостопанския сектор в САЩ с 23 000 през юли, съобщено от Министерството на труда. Тези данни предполагат, че Федералният резерв може да обърне по-сериозно внимание на забавящия се пазар на труда.