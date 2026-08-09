Една компания издигна наш град при големите. Мощна инвестиция

Производителят на прецизни механични и хидравлични детайли Астроида ООД инвестира в модернизация на производствената си база в Панагюрище. Проектът включва внедряването на 5-осна хоризонтална машина, която трябва да увеличи производствения капацитет и да намали разхода на енергия и материали при обработката на детайлите.

Компанията произвежда в Панагюрище, където разполага със 7000 кв. м покрита производствена площ. Продукцията ѝ се реализира както на българския, така и на международни пазари, включително Германия, Франция, Нидерландия, Швейцария, Швеция, Израел и Турция.

Автоматизация заради недостиг на кадри

Според съдружника в компанията Борислав Терзиев основната причина за инвестицията е необходимостта от технологична модернизация на производството на фона на глобалния недостиг на квалифицирани работници.

Новото оборудване позволява извършването на по-сложни операции с по-малко пренастройки на машината. Това съкращава времето за производство, намалява престоя на оборудването и ограничава енергийния разход за изработката на един детайл.

„Основната ни мотивация е технологичната модернизация, чрез която компенсираме глобалния недостиг на квалифицирана работна ръка и повишаваме общата производствена ефективност“, посочва Терзиев.

По думите му инвестицията е част от по-дългосрочна стратегия за автоматизация на производството и изграждане на по-малко зависима от човешкия фактор производствена среда.

По-малко операции и по-нисък разход на материали

Една от особеностите на 5-осната обработка е възможността сложни компоненти да бъдат изработвани с по-малък брой производствени операции.

Това позволява да се намали необходимостта от многократно пренастройване на оборудването, което според компанията води до по-ниско потребление на енергия и по-ефективно използване на материалите.

Астроида работи и за ограничаване на производствените отпадъци и разхода на консумативи. Компанията използва ERP система за оптимизиране на административните процеси, а обученията на операторите са насочени към намаляване на грешките и производствения брак.

Една от първите сделки по инструмент за кръгова икономика

Инвестицията е реализирана с подкрепа по финансовия инструмент за Кръгова икономика, който предоставя възможност за финансиране на проекти, свързани с енергийна ефективност и кръгови производствени модели.

По инструмента са предвидени два основни вида подкрепа – техническа помощ до 15 000 евро за енергиен одит или идеен проект и последваща оценка на изпълнението, както и капиталова отстъпка до 15% от допустимото финансиране при постигане на заложените цели.

За проекта на Астроида компанията посочва, че капиталовата отстъпка и гаранционното покритие са помогнали за ограничаване на финансовия риск при инвестицията.

Финансирането е структурирано с участието на УниКредит Булбанк.

Това е една от първите сделки в България по финансовия инструмент за Кръгова икономика, насочен към подкрепа на устойчиви и ресурсно ефективни производствени модели. До момента УниКредит Булбанк е единствената банка, финансирала подобни проекти по програмата.

Клиенти по целия свят

Астроида работи основно в областта на прецизната механична обработка и производството на хидравлични компоненти. Международните ѝ клиенти са концентрирани както в Европа, така и на пазари извън ЕС.

Според компанията новото оборудване ще ѝ позволи да реагира по-бързо на поръчките и да отговаря на по-високите изисквания за прецизност и качество на международните пазари.

Компанията планира и нови инвестиции в технологии и устойчиво производство, като настоящият проект е част от по-дългосрочния процес на модернизация на производствената база.