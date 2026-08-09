Важно от БНБ за парите на българите

Спестяванията на българите в банките нарастнаха до 56,473 млрд. евро към края на юни. Това се вижда от данни на Българската народна банка (БНБ). Цифрите показва, че това е с 18,6 на сто ръст спрямо същия период на 2025 година. Почти половината от влоговете, или 48 на сто, са в размер от 25 000 до 250 000 евро.

Делът на тези, които са над 1 млн. евро, е 3,9 на сто, като те са общо 909 броя депозити. Спрямо предходното тримесечие или края на март са с 6 по-малко депозитите на стойност 1 млн. евро. Намалението е при влоговете в други валути, като те са се стопили от 70 на 63. При спестяванията в евро са се увеличили от 845 на 846 броя, или с един повече. Размерът им обаче е нараснал с 3,8 на сто, или с близо 82 млн. евро само за три месеца.

Спестяванията на българите нарастват спрямо предходното тримесечие, сочи още статистиката. Намаление има само при броя и размера на влоговете от 1000 до 25 000 евро. Те са със 77 000 броя по-малко, а парите са намалели с 204 млн. евро.

Данните на централната банка показват, че има ръст и в кредитирането. За година размерът на заемите на българите към банките е набъбнал с 21 на сто и вече дължим на трезорите общо 31,5 млрд. евро. В края на юни 2026 г. в сравнение с края на март 2026 г. броят на тези кредити се увеличава с 0.2%, а размерът им – с 5.6%. Към края на юни 2026 г. в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 25 хил. до 250 хил. евро с дял от 62.9%.