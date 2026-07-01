БНБ с важни новини за еврото

На 30 юни 2026 г. изтече шестмесечният срок, в рамките на който банките бяха задължени да извършват без такса обмяна на налични левове в евро за гражданите и бизнеса, съобщи БНБ.

Данните на Българската народна банка към края на деня показват, че в евро са обменени 29.4 млрд. лева, което представлява 94.48% от левовите банкноти и разменни монети, намирали се в обращение към началото на 2025 г. Към същия момент извън касите на БНБ остават 1.7 млрд. лева в банкноти и монети.

Процесът по обмяната на националната валута с еврото протече плавно, организирано и в съответствие с установената нормативна рамка, без да бъдат допуснати затруднения в обслужването на гражданите, бизнеса и финансовата система.

Към 30 юни 2026 г. евробанкнотите и евромонетите в обращение (нетна емисия) са на обща стойност 8.8 млрд. евро, като този обем осигурява нормалното функциониране на наличнопаричното обращение и ефективното обслужване на икономиката и населението.

След изтичането на шестмесечния период банките имат право да определят и начисляват такси при извършване на обмяна на левове в евро. Съгласно действащата нормативна уредба те са длъжни да уведомяват Българската народна банка за размера на прилаганите такси, като БНБ няма правомощия да се намесва в тези решения.

Българската народна банка напомня на всички физически и юридически лица, че обмяната на левове в евро ще продължи безсрочно на касите на БНБ. За тези операции не се начисляват такси и те остават напълно безплатни.

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