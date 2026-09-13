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Пращаме пари по телефона

Пращаме пари по телефона

България е първата страна в Източна Европа, която пуска мобилни парични преводи от и за чужбина. Разработката е на Банка ДСК и MoneyGram. Това обявиха...

05 април | 22:25
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