ОББ шест месеца след приемане на еврото - Можем!
Банката удължава срока за безплатно внасяне на левове по сметка в евро до 30.09.2026 г.
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Банката удължава срока за безплатно внасяне на левове по сметка в евро до 30.09.2026 г.
Изтече ключов срок
Банката избра да предлага услугата без такси и след отпадането на законовото изискване от 1-ви юли 2026 г.
Той отправи призив към народа
До юни месец услугата по обмяната на валутата е безплатна
Картовите плащания спират в новогодишната нощ
Всички ще могат да си обменят левовете по курса 1.95583 след 1 януари безплатно
В някои клонове можете и сега да смените стотинките за банкноти, но има условия
Персоналът в пощенските станции ще бъде обучен предварително
Той припомни, че обмяната на левовете ще е „безплатна” в първите 6 месеца след влизането в еврозоната
Договорът подписаха в Белград генералният директор Вълчев и Маня Грчич, генерален директор на “ТАЧНО” , от която е част ТАНЮГ
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