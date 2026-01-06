Тези места станаха обменни бюра. Има ли драма с еврото

В малките наслени места все още плащат основно в левове.

Пощите в малките населени места станаха обменни бюра след въвеждането на еврото. Това обаче не може да се случи във всеки обект, а само в населените места, в които няма банка или банкомат.

В пощенската станция на село Драгичево първият работен ден след Нова година е преминал спокойно, обясни Илияна Цанкова.

"Хората предимно се информираха в първи работен ден. Питаха ни колко валута може да се обменя, до колко лева е без заявка и до колко е със заявка. Като за първи ден нямаше голяма обмяна", подчерта Цанкова.

Тя демонстрира и как става обмяната на стотинки. И напомни, че е важно те да са сортирани, за да става броенете им по-лесно, въпреки че това става с помощта на машина. "За да бъдат обменени е задължително да се предостави лична карта. Могат да се обменят до 50 броя монети на ден. Без заявка може да се обменят до хиляда лева. До десет хиляди лева е със заявка - в рамките на три до пет дни. При сумите над десет хиляди лева се изисква и декларация за произход", напомни служителката в пощата.

И беше категорична, че до юни месец услугата по обмяната на валутата е безплатна. По думите ѝ пенсиите, чието изплащане започва от 7 януари - ще се изплащат само в евро и няма никакви проблеми.

Според кмета на Драгичево Виктор Викторов у хората в селото има леко притеснение, но като цяло всички се справят добре. "Все още плащат основно в левове. Поддържаме постоянна връзка с хранителните магазини. Нещата се случват, но малко по-бавно. Хората задават въпроси, което е нормално", подчерта той.

