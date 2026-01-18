Тази евробанкнота не я искат в магазините!

Гражданин сигнализира Plovdiv24.bg за практика, която зачестява в търговските обекти в Пловдив. Същото обаче показва проверка и в София.

Става дума за отказ за приемане на банкноти от 200 евро, въпреки че плащането е напълно реално и сумата на покупката не предполага злоупотреба.

Днес в голям супермаркет в пловдивските Хали е било отказано плащане с банкнота от 200 евро при сметка на стойност 82 евро.

Служителката на касата е обяснила отказа с "фирмена политика“ и с това, че касовата система била настроена да приема банкноти до 100 евро.

Клиентът подчертава, че сумата на покупката не дава основание да се приеме, че магазинът се използва като "чейндж бюро“.

След това той е посетил друг магазин, намиращ се в същата сграда, където след разговор с касиерките е установил, че се прилага същата практика.

Аналогичен отговор е получил и в магазин за алкохол и цигари, разположен до Халите, където продавачката е заявила, че приемат банкноти единствено до 100 евро.

На много места търговците отказват да я приемат, като се аргументират с опасения от фалшифициране. Факт е, че това е една от най-фалшифицираната.

Финансови експерти съветват при обмяна и теглене на пари да се предпочитат по-малки купюри, които се приемат по-лесно и не създават проблеми при разплащане в търговските обекти.

