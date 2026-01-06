Внимавайте с тази банкнота! Търговци отказват да я вземат

Внимание при плащане с банкноти от 200 евро след въвеждането на еврото

След въвеждането на еврото като официална валута в България, гражданите и туристите трябва да бъдат внимателни при разплащанията с банкноти от 200 евро. На много места търговците могат да откажат да приемат тази банкнота, тъй като тя е с висока номинална стойност и съществуват опасения от фалшифициране.

Експерти съветват при обмяна на пари да се предпочитат по-малки купюри, които се приемат по-лесно и не създават затруднения при плащане.

Подобна практика съществува и в други държави от еврозоната. Например в Испания на редица търговски обекти има обозначения, че банкнотите от 200 евро не се приемат. Причината отново е свързана с риска от фалшификати и липсата на възможност за връщане на ресто.

Ако планирате пътуване или ежедневни разплащания, най-сигурният и удобен вариант остава плащането с банкова карта.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com