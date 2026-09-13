Невролози посочиха 5 навика, от които трябва да се откажете веднага
Те подкопават паметта, концентрацията и емоциите
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Те подкопават паметта, концентрацията и емоциите
Ако планирате пътуване или ежедневни разплащания, най-сигурният и удобен вариант остава плащането с банкова карта
Спирането на кофеина ще има както положителни, така и отрицателни ефекти върху здравето
Направи изказване, което стресна хиляди
Каква е причината
Според СЗО всяка година вследствие на тютюнопушенето умират осем милиона души
Ще направи нещо невероятно на 1 януари
На един милион пушачи ще бъдат предложени стартови комплекти за вейп
Тя е носителка на 23 титли от Големия шлем
Очевидно не им било писано
Програмата е за дизелови двигатели, произведени преди 2016 г. и бензинови модели, произведени преди 2006 година
Франция планира да увеличи двойно "глобата"
Повечето държави в Европа имат успехи в борбата с тютюнопушенето, но мерките в България не работят, категоричен е д-р Станимир Хасърджиев
Маестрото все още се възстановява от операция на коляното
Този естествен "лек" е с безценни качества
Сърбинът се вучствал съкрушен след загубата на четвъртфинала на "Ролан Гарос" през 2010-а
Най-иновативният апарат против тютюнопушенето в България е в Лазер и Естетичен център Армада в гр. Пловдив
Отказаха се и тримата, които се изправяха срещу българите
Аптекарите ще трябва да консултират и хора, които се самолекуват
Рускинята вече се насочва към частен бизнес