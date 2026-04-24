Невролози посочиха 5 навика, от които трябва да се откажете веднага

Мозъкът работи непрекъснато, като управлява мисленето, паметта и емоциите, но често остава пренебрегнат за сметка на други аспекти от нашето здраве. Много хора обръщат внимание на сърцето или теглото си, но пропускат сигналите, че мозъкът също страда. Забравянето, липсата на концентрация и усещането за „мозъчна мъгла“ не се появяват случайно. Според Eating Well те често са резултат от ежедневни навици, които постепенно увреждат когнитивните функции.

1. Третиране на съня като нещо по избор

По време на сън мозъкът не „изключва“, а напротив - извършва ключови процеси за възстановяване. Сертифицираният невролог Кимбърли Идоко обяснява, че именно тогава се изчистват отпадъчните вещества и се подрежда натрупаната информация.

„Когато сънят е съкратен или фрагментиран, тези процеси остават непълни, което води до функционално увреждане“, подчертава тя.

Хроничната липса на сън се свързва с влошена памет и повишен риск от неврологични заболявания. Д-р Раб Наваз Хан допълва, че недоспиването нарушава дълбокия сън, който е ключов за паметта, емоциите и „прочистването“ на мозъка.

2. Заседнал начин на живот и недостатъчна физическа активност

Продължителното стоене в седнало положение влияе не само на тялото, но и на мозъка. Липсата на движение влошава кръвообращението и съдовото здраве, което е пряко свързано с когнитивните способности.

Според експерти дори умерената физическа активност може да подобри паметта и концентрацията. Движението стимулира мозъчната функция и забавя процесите на стареене.

3. Постоянна дигитална стимулация и многозадачност

Непрекъснатото превключване между приложения, имейли и социални мрежи натоварва мозъка повече, отколкото изглежда. Кимбърли Идоко предупреждава, че постоянният поток от информация държи мозъка в състояние на напрежение.

„Вниманието е разпръснато и условията, необходими за паметта и емоционалната регулация, не се изграждат напълно“, обяснява тя.

Неврологът Уилям Скот Бергин допълва, че мозъкът не може да изпълнява няколко задачи едновременно - всяко превключване изисква ресурс и води до изтощение.

4. Консумация на прекалено преработени храни

Храненето също оказва сериозно влияние върху мозъка. Честата консумация на силно преработени продукти и сладки напитки води до метаболитни нарушения.

„Това увеличава оксидативния стрес и възпалението в мозъка, което може да доведе до умствена замъгленост и спад в когнитивните функции“, казва д-р Идоко.

Нарушенията в нивата на глюкозата влияят пряко на енергията и концентрацията.

5. Пренебрегване на проблемите със слуха

Слухът е пряко свързан с здравето на мозъка, но често се подценява. При загуба на слуха мозъкът трябва да полага повече усилия, за да обработва звуците.

„Това увеличава когнитивното натоварване и може да доведе до по-бърз спад на умствените способности“, отбелязва д-р Хан.

Проблемите със слуха се развиват бавно, което ги прави лесни за игнориране, но ранната намеса е от ключово значение.

Как да поддържаме здравето на мозъка

Невролозите препоръчват няколко основни стъпки за защита на мозъка:

Поддържайте редовен режим на сън и ограничете екраните преди лягане.

Движете се повече и прекъсвайте дългото седене.

Осигурявайте си време за почивка и намалявайте дигиталното натоварване.

Залагайте на балансирано хранене с по-малко преработени продукти.

Поддържайте ума си активен чрез четене, учене и решаване на задачи.

Тези навици могат да изглеждат малки, но имат решаващо значение за дългосрочното здраве на мозъка.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com