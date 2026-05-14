Прост трик ще накара микровълновата да топли храната, не чинията

Почти всеки е попадал в тази ситуация - вадите чинията от микровълновата, пръстите ви парят от горещината, а храната вътре се оказва почти студена. На пръв поглед това изглежда като дефект на уреда, но всъщност причината се крие в начина, по който работят микровълните. Според експерти, цитирани от Vancasso, виновникът невинаги е храната, а често самият съд, в който я затопляме.

Как работи микровълновата фурна

Микровълновата печка превръща електричеството в електромагнитни вълни, които взаимодействат с водните молекули в храната. Именно това движение на молекулите създава топлината. Колкото повече течност има в храната, толкова по-бързо и равномерно се загрява тя.

Проблемът е, че микровълните не правят разлика между храната и съда. Ако чинията съдържа влага в своите микропори или малки пукнатини, тя също започва да се нагрява. Това важи особено за керамичните съдове, които задържат повече вода в структурата си.

Защо някои чинии стават по-горещи от храната

Според експертите материалът има огромно значение. Керамиката често се нагрява много силно именно заради влагата, която попива в нея. Ако върху съда има декоративна боя, емайл или метални елементи, ефектът може да стане още по-силен, защото микровълните взаимодействат и с тези частици.

Порцеланът обикновено е по-добър вариант, тъй като съдържа по-малко влага. Но и той не е напълно защитен от загряване, особено ако има украси или декоративни кантове.

Експертите подчертават, че надписът „подходящо за микровълнова фурна“ невинаги означава, че храната ще се загрява равномерно. Това често означава единствено, че съдът няма да се напука или повреди при използване.

Как да затопляте храната по-ефективно

Специалистите препоръчват използването на съдове, предназначени специално за микровълнова фурна. Ако нямате такива, по-добър избор са дебелият порцелан, стъклото и пластмасата, обозначена като безопасна за микровълнова употреба.

Съветът е храната да се покрива с капак, за да не губи топлина. Освен това е добре затоплянето да се прекъсва за кратко, за да може храната да бъде разбъркана. Причината е, че микровълните проникват само на около 2-3 сантиметра дълбочина.

Експертите препоръчват и един малък трик - храната да се разпределя по ръба на чинията във формата на пръстен, с празно място в центъра. Така топлината се разпределя по-равномерно и шансът да останете със студена вечеря значително намалява.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com