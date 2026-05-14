5 важни събития, които котките могат да предсказват

Историите за котки, които предупреждават стопаните си за опасност, често изглеждат като легендарни, но част от тях имат научно обяснение. Според публикация на Parade животните притежават изключително развити сетива, които им позволяват да откриват промени в околната среда далеч преди хората. Ветеринарни лекари посочват, че котките реагират на вибрации, миризми, атмосферни промени и дори на човешки емоции. Именно затова поведението им понякога изглежда почти свръхестествено.

Земетресения

Според ветеринарния лекар Джули Гант котките могат да усетят сеизмична активност още преди трусът да стане осезаем за хората. Животните чуват високочестотни звуци и усещат микровибрации чрез лапите и мустаците си. Именно заради това много котки стават нервни или започват да се крият малко преди земетресение.

Силни бури

Котките реагират силно и на промените във времето. Експертите обясняват, че ушите и мустаците им са изключително чувствителни към атмосферното налягане и движението на въздуха. Преди буря животните често започват да се държат неспокойно, да се почистват по-често или да проявяват тревожност.

Завръщането на стопанина

Ветеринарите твърдят, че котките могат да разпознаят кога стопанинът им се прибира у дома още преди да отвори вратата. Според д-р Марго Дженет те усещат вибрациите от стъпките и различават походката на познат човек от тази на непознат. Освен това силното им обоняние им позволява да уловят миризмата на стопанина си предварително.

Болести и здравословни проблеми

Според специалистите котките могат да долавят промени в човешкото тяло, свързани със заболявания. Джули Гант посочва, че животните усещат изменения в кръвната захар, специфични миризми при инфекции и дори признаци на някои видове рак. Те реагират и на промени в телесната температура, поради което често стоят близо до болни хора.

Човешките емоции

Котките са способни да разчитат човешките емоции чрез мимиката, езика на тялото и тона на гласа. Според д-р Дженет животните реагират и на хормоните на стреса, които човек отделя при страх, тревожност или силна радост. Това обяснява защо много котки променят поведението си според настроението на своя стопанин.

