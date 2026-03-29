Защо котката ви ближе? Отговорът от ветеринари

Котките са известни със своята изключителна чистота и навика си да се обгрижват сами, но понякога поведението им изненадва дори най-опитните стопани. Един от тези моменти е, когато домашният любимец започне да ближе не само себе си, но и човека до него. Според експерти това не е случайно действие, а важен социален сигнал, който има дълбоки корени още от ранното развитие на животното.

Първите уроци по грижа и привързаност

Специалисти по поведение на животните обясняват, че навикът за облизване започва още в най-ранна възраст. За майката котка това не е просто начин да поддържа чистотата на своите малки, а жизненоважна грижа, която ги предпазва от болести. Освен хигиенната функция, този процес има и силно емоционално значение - чрез него се изгражда първата връзка между майката и котенцата.

Експертите подчертават, че именно това е една от първите форми на социално взаимодействие, чрез която животното „научава“ как да изразява привързаност и грижа.

Как навикът се пренася в зряла възраст

С израстването си котенцата започват да копират поведението на майка си още около четвъртата седмица. Постепенно те не само се грижат за себе си, но и за други животни около тях. В зряла възраст този навик се превръща в важен социален инструмент за изграждане на връзки.

Според специалистите облизването вече не е просто грижа за външния вид, а начин за общуване и създаване на доверие между отделните индивиди.

Не само домашните котки го правят

Това поведение не е характерно единствено за домашните любимци. В дивата природа също могат да се наблюдават подобни прояви - например при лъвове и тигри, които се грижат взаимно за козината си. Разликата обаче е, че дивите котки са по-малко социални и по-рядко изграждат такива близки връзки.

Домашните котки, които живеят в близост до хора и други животни, развиват тези навици в много по-голяма степен.

Какво означава, когато котката ближе стопанина си

Когато котката започне да ближе човек, това най-често е знак за доверие и привързаност. Така тя на практика включва стопанина си в своята „социална група“ и го възприема като част от своя свят.

Експертите обясняват, че в тези моменти животното е спокойно, в добро настроение и търси контакт. Това е един от най-ясните начини, по които котката показва обич.

Липсата на този навик не е проблем

Важно е да се отбележи, че не всички котки проявяват подобно поведение. Липсата му не означава липса на привързаност. Всяко животно има собствен начин да показва емоции.

Котките могат да демонстрират близост и по други начини - като стоят до стопанина си, търкат се в него, играят или просто търсят присъствие. Именно тези различни прояви изграждат уникалната връзка между човека и неговия домашен любимец.

