55% от служителите биха обмислили смяна на работодателя заради домашния си любимец
Данни от европейско проучване на Mars показват още, че 41% от Gen Z активно търсят работодатели с pet-friendly политики
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Данни от европейско проучване на Mars показват още, че 41% от Gen Z активно търсят работодатели с pet-friendly политики
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