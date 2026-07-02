55% от служителите биха обмислили смяна на работодателя заради домашния си любимец

55% от служителите биха обмислили смяна на работодателя, ако това им даде възможност да бъдат по-близо до своите домашни любимци, а 65% от собствениците на домашни любимци признават, че наличието на pet-friendly политика влияе върху избора им на работно място. Това показват данни от европейското проучване Pet-Friendly Advantage (PFA) на Mars – глобален лидер в грижата за домашни любимци и производител на обичани марки като PEDIGREE® и WHISKAS®, споделени по повод Международния ден „Доведете кучето си на работа“.

Изследването разкрива още, че офисите, в които са добре дошли домашните любимци, се възприемат като по-привлекателна работна среда. Според 81% от анкетираните те създават по-позитивна и спокойна атмосфера, а 74% смятат, че присъствието на животни в офиса помага за намаляване на стреса през работния ден.

Проучването е проведено сред над 16 000 служители в 16 европейски държави* и подчертава нарастващото значение на политики, които подкрепят връзката между хората и техните домашни любимци както у дома, така и на работното място.

Домашните любимци се превръщат във фактор при избора на работа

При положение че 81% от анкетираните служители посочват, че домашните любимци създават по-спокойна атмосфера на работното място, не е изненадващо, че търсенето на офиси, в които те са добре дошли, вече се конкурира с традиционните придобивки, а в някои случаи дори ги изпреварва по значение.

Повече от една трета (37%) от участниците в проучването поставят политиките, свързани с домашните любимци, пред личните придобивки. Подобен дял (35%) дори ги оценява по-високо от разширени социални придобивки като по-дълъг родителски отпуск и частно здравно осигуряване.

Поколение Z поставя нови очаквания към работодателите

Младите професионалисти са сред основните двигатели на тази тенденция. Данните от проучването Pet-Friendly Advantage показват, че 41% от младите хора на възраст между 18 и 24 години активно търсят pet-friendly работодатели при проучване на пазара на труда – почти двойно повече в сравнение със служителите над 55 години (24%). Освен това 42% от младите специалисти поставят подобни политики пред допълнителните лични придобивки, докато сред по-възрастните им колеги този дял е 25%.

Резултатите показват, че новото поколение служители все по-често очаква работодателите да предлагат работна среда, съобразена с начина им на живот и личните им ценности. Това поставя компаниите пред необходимостта да адаптират организационната си култура и политиките си, за да отговорят на променящите се очаквания на бъдещите таланти.

Благосъстоянието на служителите остава водеща тема

Все повече компании в Европа разглеждат благосъстоянието на служителите като стратегически приоритет. В този контекст домашните любимци постепенно се превръщат в част от по-широкия разговор за баланса между професионалния и личния живот, ангажираността на служителите и създаването на позитивна работна среда.

„Международния ден „Доведете кучето си на работа“ е чудесен повод за празнуване, а ние в Mars отдавна осъзнаваме позитивното влияние, което домашните любимци оказват върху работната среда“, споделя Паоло Ригамонти, регионален президент на Mars Pet Nutrition Europe. „Новите данни от нашия доклад Pet-Friendly Advantage ни потвърждават това още по-категорично: работните места, които приветстват домашните любимци, укрепват корпоративната култура и стават все по-важни за привличането и задържането на таланти. Всеки ден трябва да бъде ден, в който да доведеш кучето си на работа“.

Пълният доклад включва практически насоки, които да помогнат на бизнеса да интегрира свои собствени програми. Тези препоръки са част от дългогодишната глобална инициатива BETTER CITIES FOR PETS™ на Mars, насърчаваща изграждането на приятелска среда за животните навсякъде, където хората живеят и работят.

* Проучването е проведено сред над 16 000 служители в Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Нидерландия, Полша, Румъния, Унгария, Франция, Швейцария и Швеция.

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