Най-важният документ за работещите отива в историята, но не изхвърляйте!

От днес, 1 юни, хартиената трудова книжка окончателно отива в историята, а всички работещи на трудов договор вече трябва да са получили от работодателя си окончателно оформения документ. Промяната идва след изменения в Кодекса на труда и Закона за държавния служител, приети през 2023 г., които въведоха електронния трудов запис и новия регистър на заетостта.

Въпреки преминаването към електронен режим старите трудови и служебни книжки не трябва да се изхвърлят. Те остават официални удостоверителни документи и може да бъдат необходими при пенсиониране.

Хартиеният документ приключва, електронният запис остава

Преди година хартиената трудова книжка беше заменена с единен електронен трудов запис в регистъра на заетостта, администриран от НАП. Оттогава данните и обстоятелствата, свързани с трудовото правоотношение, се въвеждат и съхраняват в електронен вид.

Работодателите обаче получиха едногодишен срок, за да оформят трудовите книжки на своите служители. Този срок изтича на 1 юни 2026 г.

До тази дата работодателят трябва да е записал с цифри и думи продължителността на трудовия стаж, положен от служителя при него към 1 юни 2025 г. След оформянето трудовата книжка трябва незабавно да бъде върната на работника или служителя.

Последен срок и за служебните книжки

За държавните служители започва последният период за оформяне на служебните книжки - аналогът на трудовата книжка в държавната администрация. Срокът за това тече от 1 юни до 31 декември.

Държавните ведомства са имали срок до 1 юни да впишат в регистъра на заетостта всички данни от служебните книжки. След оформянето им те също задължително трябва да бъдат върнати на служителите.

Така и при трудовите, и при служебните книжки основният хартиен документ се заменя от електронен запис, но старите документи запазват значението си за вече вписаните периоди и обстоятелства.

Не изхвърляйте старите книжки

Въпреки че хартиените трудови и служебни книжки вече остават в миналото, те не губят правната си стойност. Според Кодекса на труда книжките, издадени и водени преди 1 юни 2025 г., продължават да бъдат официални удостоверителни документи за записаните в тях данни.

Затова Националният осигурителен институт излезе със специална препоръка хората да съхраняват всичките си трудови книжки до пенсиониране. Причината е, че може да се наложи с тях да бъдат доказани осигурителни периоди, вписани преди пълното преминаване към електронния режим.

За работещите това означава едно важно правило - трудовата книжка вече няма да се попълва по стария начин, но остава документ, който трябва да се пази внимателно. При пенсиониране или при спор за трудов и осигурителен стаж тя може да се окаже решаващо доказателство.

