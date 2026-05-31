Единствени в света: На 9 септември 1944 г. сме имали 43 милиона полезни животни

България е била част от една мултикултурална империя, каквато е Отоманската (Османската), която, макар и ислямска империя, е била хазяин на много християнски племена. Това заяви в ефира на Bulgaria ON AIR в предаването „Операция История“ меценатът и познавач на нашето минало Камен Кенов. Според него е настъпил моментът за сериозна преоценка на начина, по който се преподава миналото в образователната ни система.

Охраняваната истина за българското село

Камен Кенов бе категоричен, че е време в българските читанки, учебници и книги за историята да се каже истината за реалното икономическо състояние на страната преди средата на миналия век. Той посочи, че броят на полезните животни в България към 9 септември 1944 г. е факт, който умишлено се крие и остава строго охранявана истина.

По думите му, в Източна Европа не е имало друга страна, в която да е имало толкова развито живовъдство – между 42 и 43 милиона полезни животни. Кенов уточни, че тази статистика включва около 7 милиона крави, 24 милиона овце и още 12–13 милиона други полезни животни като коне, катъри и кози.

Цената на млякото и демографската криза

Познавачът на историята направи директен паралел между миналото богатство на селското стопанство и днешните икономически и демографски реалности у нас. Той обвърза високите цени на хранителните продукти в магазините с ниската раждаемост и трудностите, пред които са изправени младите семейства.

Днес млякото струва почти четири лева в магазина, а същевременно искаме да имаме раждаемост, отбеляза Кенов. Той изчисли, че на много майки, които отглеждат едно или две деца, са им необходими средно по два литра мляко на ден. За една година това прави общо 730 литра мляко. Меценатът зададе реторичния въпрос откъде българските жени ще вземат подобни суми само за този основен млечен продукт, за да изхранят малките си деца.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com