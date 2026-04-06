Скандал в животновъдството! „Стада фантоми“ и блокирани проверки

Проблеми с фиктивни стада, блокирани проверки и сериозни злоупотреби със земеделски площи разкри изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните д-р Ангел Мавровски в интервю за БНР.

По думите му в сектора се наблюдава тревожна практика хора без реални животни да очертават пасища и да получават средства, докато контролът среща сериозна съпротива. Случаите вече не са единични, а показват системен проблем.

Мавровски обясни, че при проверки в област Кюстендил инспекторите често са възпрепятствани да извършат реален оглед. Част от стопаните не допускат контролиращите органи, като се оправдават с отсъствие, болнични или пътувания в чужбина. В резултат на кръстосани проверки със институции като Държавен фонд „Земеделие“ и други агенции са установени сериозни несъответствия.

„На места има липсващи по 600-800 крави в едно стадо, както и коне, които се водят в системата“, заяви той. По думите му това поставя под въпрос реалността на значителна част от регистрираните животни.

Директорът на БАБХ смята, че трябва да се въведат по-строги мерки, включително запор върху пасища при отказ за проверка. Според него сегашните санкции не действат възпиращо, тъй като глобите са твърде ниски.

Проблемите не се изчерпват само с фиктивните стада. Мавровски алармира и за сериозно присъствие на сив сектор в производството на месо. Част от животните не се маркират, което прави невъзможен ветеринарният контрол и изследванията за заболявания. Така те често попадат в незаконни канали за търговия.

„В повечето случаи тези животни се изкупуват от джамбази и най-вероятно минават през незаконни кланици“, обясни той. Това създава риск както за здравето на потребителите, така и за целия сектор.

Мавровски посочи още, че се засичат и незаконни препарати за растителна защита, които могат да доведат до сериозни щети. Той припомни за тежки случаи на отравяния и смъртност в Северна България през миналата година и предупреди, че подобни ситуации не бива да се повтарят.

В същото време има и опити за внос на животни от чужбина, включително агнета от Гърция, което също крие риск за здравния статус на страната. За да се гарантира безопасността, експертът призова потребителите да търсят син печат при покупка на агнешко месо.

Въпреки всички проблеми, Мавровски увери, че по-голямата част от търговците са коректни и потребителите могат да пазаруват спокойно, макар и със повишено внимание.

