Скъп Великден удря потребителите! Агнешкото и яйцата тръгват нагоре

Идващият Великден отново ще бъде по-скъп за българските потребители, като натискът върху цените на основни продукти като агнешкото месо и яйцата вече се усеща ясно. Пред БНТ Симеон Караколев от Националната овцевъдна и козевъдна асоциация и Ивайло Гълъбов от Съюза на птицевъдите очертаха тревожна картина - поскъпването не е само резултат от повишено търсене около празниците, а от дълбоки проблеми във веригата на производство. Според тях липсата на адекватни политики, растящите разходи и пропуснати мерки вече се прехвърлят директно върху крайния потребител.

Караколев беше категоричен, че цените на агнешкото излизат извън разумните граници и трудно могат да бъдат оправдани със реалните разходи. По думите му нормалният диапазон е между 14 и 16 евро за килограм, а всичко над 17 евро вече е необосновано. Той посочи, че във фермите цената на живото тегло е между 5 и 7 евро, а месото се продава около 15 евро, докато вносното агнешко влиза в страната под 10 евро за килограм. Именно тази разлика показва, че крайните цени на пазара се формират под влияние на фактори, които не са пряко свързани със производството.

Според него част от поскъпването идва от пропуски в управлението на сектора, включително липсата на навременни ветеринарни мерки. По-малкото налични животни означават по-ниско предлагане и по-високи цени, като ефектът от това вече се усеща от потребителите. Караколев подчерта, че помощите за животновъдството са неефективни и разпокъсани, а рязкото поскъпване на горивата допълнително увеличава себестойността. По думите му обещанията за компенсации в бъдеще не решават текущите проблеми на производителите.

Ивайло Гълъбов от своя страна увери, че въпреки трудностите недостиг на яйца няма да има, но секторът също е под сериозен натиск. Намаленото поголовие заради заболявания води до напрежение в производството, а забавените компенсации оставят фермерите в тежко положение. Той посочи, че става дума за около 500 000 кокошки, за които не са изплатени обезщетения, което представлява значителен дял от сектора.

По отношение на цените Гълъбов отбеляза, че на годишна база увеличението в ЕС е около 19%, като България се движи в същия диапазон. Въпреки това потребителите усещат по-силно поскъпване заради различията в предлаганите продукти и технологиите на отглеждане. По-високите стандарти и преминаването към по-хуманни методи водят до по-висока цена, което е дългосрочна тенденция в Европа.

Експертът подчерта и значението на контрола върху вноса, който според него е засилен през последната година и вече дава резултат със намаляване на украинския внос. Той призова потребителите да бъдат по-внимателни и да четат етикетите, тъй като именно изборът на клиента е най-силният инструмент за регулиране на пазара.

Караколев обърна внимание и на проблемите със нелегалните кланици, като посочи, че основният риск при тях не е пазарен, а свързан със липсата на контрол и възможността за разпространение на заболявания. Според него още по-сериозен проблем е отсъствието на работещи кооперативи, които биха могли да стабилизират цените и да осигурят по-добри условия за производителите.

И двамата експерти бяха категорични, че натискът върху сектора ще продължи да се увеличава заради растящите разходи за енергия, горива и фуражи. При намаляващо потребление и нарастващи разходи се оформя сериозен риск от криза в животновъдството. Прогнозата им е ясна - този Великден ще бъде скъп, а следващите празници могат да донесат още по-високи цени, ако тенденцията не бъде овладяна.

