Тя единствена в света е издържала хилядолетия на гнева на Земята

Тя е единственото от Седемте чудеса на античния свят, което все още стои гордо изправено под жаркото слънце на Египет. В продължение на близо 4600 години Хеопсовата пирамида в Гиза предизвиква въображението на човечеството. Сега обаче едно ново, вълнуващо проучване, цитирано от Reuters, разкрива една от най-големите ѝ тайни. Оказва се, че това вековно съоръжение не е просто купчина от камъни, а съвършено премислено инженерно чудо, проектирано с една изумителна цел – да устоява на най-мощните земетресения.

Как учените разчетоха тайните на камъка

Екип от египетски учени реши да надникне дълбоко в „сърцето“ на пирамидата, използвайки най-съвременна технология. Изследователите са разположили високочувствителни сеизмометри на 37 различни места във и около монумента. Тяхната цел е била да измерят и най-фините, невидими за човешкото око вибрации.

Резултатите са меко казано стряскащи за съвременната наука. Въпреки колосалните си размери и милионите тонове тегло, пирамидата реагира на сеизмичната активност по един изключително стабилен, плавен и напълно равномерен начин. Тя буквално „диша“ в синхрон със земните трусове, без да позволява на напрежението да я разруши.

Анатомия на сигурността

Монументът, издигнат като вечен дом и гробница за фараона Хеопс, крие своя гений в няколко ключови конструктивни особености. Изключително широката основа осигурява нисък център на тежестта и прави конструкцията невероятно заземена. Абсолютната геометрична симетрия разпределя тежестта и сеизмичните вълни абсолютно поравно във всички посоки. Пирамидата не е построена върху плаващи пясъци, а е вкоренена върху изключително масивна и здрава естествена варовикова основа. Вътрешните камери и коридори действат като кухини, които улавят, абсорбират и безопасно разсейват опасната сеизмична енергия. Просто гениална конструкция!

Щитът над Камерата на краля

Проучването, публикувано в престижното научно списание Scientific Reports, обръща специално внимание на най-свещеното място – мястото, където е бил положен саркофагът на фараона. Ръководителят на изследването Мохамед Елгабри от Египетския национален изследователски институт по астрономия и геофизика обяснява, че над т.нар. Камера на краля са проектирани специални кухини. Те действат като своеобразен щит, който драстично намалява вибрациите и предпазва покоя на владетеля от разрушение.

Устояла на гнева на времето

Разположена в покрайнините на Кайро, Великата пирамида първоначално е достигала внушителните 147 метра височина, което я прави най-високата постройка в света в продължение на цели 3800 години. През хилядолетната си история тя е преживяла десетки опустошителни земетресения, включително изключително силните и смъртоносни трусове в региона през 1847 и 1992 г. Резултатът? Минимални, почти козметични щети.

Древните египетски майстори не просто са строили за своето настояще – те са хвърлили предизвикателство към самата вечност и природата. И са спечелили тази битка.

