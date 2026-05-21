Какво да (не) правим при среща с мечка

Експертите на WWF съветват

Снимка: WWF
21 май 26 | 15:25
Боряна Колчагова

Срещите с мечки в България в близост до населените места се случват все по-често. Трагичната случка на Витоша още повече поставя въпрока какво да правят хората при близка среща с животните.

Ето някои съвети от експертите на WWF.

Общи съвети за безопасност

При разходка в гората, особено в някоя от постоянно населените от вида територии  – Рила, Пирин, Витоша, Западни Родопи и Средна Стара планина – се движете в група и вдигайте шум. Мечките избягват хората и сами ще се отдалечат, ако ви чуят. Но в никакъв случай не произвеждайте шум с пиратки – те могат да стреснат животното и в уплаха си то да реагира агресивно.

Не ходете със слушалки, за да чуете, ако към вас се приближава животно. И не оставяйте отпадъци или храна след себе си − те сами по себе си могат да привлекат мечките.

Какво да правим и да НЕ правим, ако забележим мечка

Вероятността да бъдете нападнати от мечка е много малка, защото животното по правило избягва хората. Но все пак поведението ви може да е решаващо – както за вас, така и за защитеното от закона животно.

Ако мечката не ви е видяла: 

  • Постарайте се да останете незабелязани; не вдигайте шум и не правете резки движения

  • Не я снимайте

  • Отстъпете бавно назад; най-добре е да се върнете по пътя, по който сте дошли

 Ако мечката ви е видяла: 

  • Запазете спокойствие

  • Не я приближавайте

  • Не я снимайте

  • Не правете резки движения и не вдигайте шум  

  • Ако мечката не реагира на присъствието ви, започнете да говорите тихо и монотонно – един от начините да покажете, че не сте плячка

  • Ако мечката започне да издава звуци или изглежда агресивна, продължете да говорите тихо

  • Ако мечката се изправи на задните си крака, тя не е агресивна. Това е опит да получи повече информация чрез обонянието и слуха си. Запазете хладнокръвие

  • Има случаи, в които мечки „блъфират“ – спускат се към човек и спират в последния момент. Ако това стане, не се паникьосвайте

  • Не бягайте– за да не бъдете възприети като плячка. Освен това мечката бяга много по-бързо от вас: с до 50 km/h 

  • Не изпускайте мечката от поглед, но и не се втренчвайте в очите ѝ

  • Отстъпете бавно назад по пътя, по който сте дошли, без да обръщате гръб.

  • Внимавайте да не се спънете – внезапно движение като падане на земята също може да се възприеме като провокация

  • Не се качвайте на дърво. Мечката е по-добър катерач от човека. Качването на дърво може да ви остави без вратички за бягство или безопасност

Важно! 

  • Никога не заставайте между мечка и мечета.

  • Ако видите самичко мече – не се приближавайте. Майката почти винаги е наблизо и би ви възприела като опасност.

Ако мечката ви нападне: 

  • Легнете по корем и покрийте врата си с ръце, за да го предпазите

  • Разтворете широко краката си, за да е по-трудно мечката да ви обърне по гръб и да нарани меките органи

  • Останете неподвижни, докато мечката напусне района

Какво да правим, ако видим пострадала мечка или мечка в населено място?

Мечките понякога стават жертва на пътни инциденти; попадат в кладенци; понякога в търсене на храна се заклещват в пластмасови кофи и бидони или падат в незащитени шахти, канали, водохранилища и др. Ако забележите пострадала или мъртва мечка, обадете се на телефон 112. Същото важи ако забележите мечка в населено място: обадете се на 112 или на някоя от отговорните институции: Регионална дирекция по горите, Регионална инспекция по околна среда и води или Дирекция на национален парк – ако случилото се е на територията на национален парк.

И не забравяйте - кафявите мечки не просто търсят храна – те имат нужда от обширни територии, за да я намерят и осигурят оцеляването си. Хранителният ресурс в природата често е разпръснат и сезонен, затова мечките трябва да обхождат големи площи, търсейки разнообразна и достатъчно енергийна храна. Нашето поведение може да определи дали една среща ще завърши безопасно.

„Мечките не слизат сред нас, защото искат да ни нападат — те слизат, защото са принудени от нарушената екосистема, в която живеят. Това е ясен сигнал към нас самите, че начинът, по който управляваме природата, се отразява директно върху живота и сигурността в нашите населени места“, казва Александър Дуцoв, биолог и старши експерт „Опазване на видове“ във WWF България. 

