Простреляха орел от рядък вид

Критично застрашен екземпляр от вида орел-рибар се бори за живота си в Спасителния център за диви животни "Зелени Балкани".

Птицата е открита в района на Русе в тежко състояние.

Специалисти са уведомили Българската орнитологическа централа. Наложило се е да бъде извършена спешна интервенция, при която десният крак на орела е ампутиран поради увреждания.

След като отворихме крака, установихме, че той е раздробен от сачми за пъдпъдъци. Отделно от ампутирания крак, птицата е с доста сериозна рана на лявото крило", каза д-р Руско Петров.

От думите му стана ясно, че орелът е с прободни рани в коремната кухина.

"Ще се опитаме да направим протеза, за да може да се изправи на крака", допълни д-р Петров, цитиран от Bulgaria ON AIR.



