Как да помогнете на таралеж в беда

Как да помогнете на таралеж?

Таралежът не е домашен любимец. Мястото му е в природата. Ако видите таралеж, не го взимайте, а отделете време да го наблюдавате – може просто да се разхожда или да търси храна.

Ако забележите таралеж през нощта и той изглежда здрав, най-доброто, което можете да направите, е да не го притеснявате и да му се радвате отдалече. Таралежите са диви животни и могат много лесно да бъдат стресирани от контакт с хора.

Ако обаче сте сигурни, че таралежът е пострадал или болен, първо трябва да го приберете на сигурно място. Ползвайте дебели градинарски ръкавици или кърпа, вдигнете го внимателно с две ръце и го поставете в кашон или голяма кутия с високи стени. Постелете предварително дебела хавлиена кърпа в кашона. Може да сложите още една кърпа, под която таралежът да се свие.

Напълнете бутилка с топла (не гореща) вода, увийте я в друга кърпа и я поставете на дъното. Уверете се, че в кашона има достъчно място таралежът да се отдръпне от бутилката, ако му стане прекалено топло. Тази стъпка може да се пропусне при много горещо време, когато не е нужно да се осигурява допълнителна топлина.

Сложете вътре и плитък съд с малко вода и поставете кашона на тихо място.

След това потърсете ветеринарен кабинет или специализиран център, където лекари могат да се погрижат за животното. Имайте предвид, че не всеки ветеринарен лекар е специалист по таралежи и е възможно да се наложи транспортиране до подходящо място.

Ако решите да помогнете на таралеж в беда, важно е да не отлагате и да не го държите вкъщи няколко дни!

Съвет при ситуация с пострадало таралежче можете да потърсите от фондация „Дивите животни“. Много полезна информация можете да откриете и на техния сайт wildanimals.bg .



Какво ядат таралежите?

Таралежите са всеядни животни, които се хранят предимно с насекоми - бръмбари, гъсеници и др. Менюто им включва също червеи, охлюви, птичи яйца, малки на птици или змии, малки мишки, жаби, понякога горски плодове.

Въпреки популярните представи от народните приказки, те рядко се хранят с гъби. Мит е, че таралежите събират и пренасят плодове и гъби върху бодлите си. Бодлите им служат единствено за защита, а ако по тях има нещо закачено, най-вероятно е попаднало там случайно, докато таралежът се е придвижвал през шубраци и гъста растителност.

Трябва ли да храним таралежите?

Както сме правили много пъти досега, отново призоваваме – не хранете дивите животни! Макар и намеренията ви да са добри, по този начин не им помагате, а им вредите. Това важи и за таралежите.

Когато хората системно оставят храна на таралежи (например в дворовете на къщи), животните спират да търсят обичайната си прехрана по естествения начин, което крие рискове за тях. А и нещата, които им се оставят, често не са най-доброто за организма им. Повечето човешка храна е неподходяща. Същото важи и за гранулите за домашни любимци като кучета и котки - макар да изглеждат като лесен вариант, те обикновено не отговарят на нуждите на таралежите.

За съжаление, дори някои от храните, които се продават като „храни за таралежи“, съдържат вредни съставки. Продължителен прием на неподходяща храна може да доведе до сериозни здравословни проблеми за таралежчето.

Широко разпостранено, но напълно погрешно е вярването, че на таралежите трябва да се дава мляко! Млякото всъщност е опасно за тях и може да предизвика тежки нарушения в храносмилането им.

За даването на храна изключение може да се направи, когато става дума за много слаб таралеж, на който трябва да се окаже помощ. Може да се купи и да му се даде специализирана храна за таралежи с насекоми в състава или в краен случай влажна котешка храна с високо съдържание на месо (поне 60%). Дългосрочното хранене на таралежи с котешка храна обаче не е препоръчително.