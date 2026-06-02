Невиждани снимки на принцеса Даяна развълнуваха Острова

Редки снимки и лични писма на принцеса Даяна, които досега не са били показвани публично, ще бъдат предложени на търг във Великобритания и разкриват непозната страна от живота на бъдещата „Принцеса на народа“.

Архивът принадлежи на Катрин Ханбъри – близка приятелка на Даяна от ученическите години. Двете учат заедно в девическото училище West Heath между 1973 и 1977 г. Сега колекцията ще бъде предложена за продажба от британската аукционна къща Gorringe's, като наддаването започва на 7 юли.

Сред най-ценните експонати са четири цветни снимки, които никога досега не са публикувани. Те показват младата Даяна в училищна среда – две от фотографиите са направени в общежитието, една е заснета на открито със спортните игрища на училището на заден план, а на друга бъдещата принцеса е сред свои съученички, наслаждавайки се на слънчев ден пред сградата на училището.

В колекцията присъства и ръчно написана поздравителна картичка за рожден ден, подписана от Даяна с „Diana (S)“ – препратка към фамилията Спенсър, вероятно за да се различава от други момичета със същото име в класа.

Според Албърт Радфорд, специалист по ръкописи и архиви в Gorringe's, документите разкриват съвсем различен образ на Даяна.

„Този личен архив предлага рядък поглед към Даяна, принцеса на Уелс, преди славата и кралските задължения да определят живота ѝ. От спомените на нашата клиентка тя изглежда скромна, земна и ориентирана към семейството млада жена, чиято най-голяма мечта е била да има собствен дом и семейство“, казва той.

Ханбъри си спомня, че Даяна доброволно помагала за почистването на дома на директорката на училището – детайл, който според експертите рязко контрастира с образа на бляскавата кралска особа, позната на света.

По онова време Даяна не се отличава с особени академични успехи. Тя се явява два пъти на изпитите си без успех и напуска училището на 16-годишна възраст през 1977 г. Именно тогава за първи път се среща с бъдещия си съпруг – тогавашния принц Чарлз, макар връзката им да започва едва три години по-късно.

Двамата сключват брак на 29 юли 1981 г. и заминават на меден месец в Шотландия. Именно оттам Даяна изпраща едно от писмата, включени в колекцията.

В писмото, датирано от 27 септември 1981 г., новата принцеса на Уелс пише на приятелката си:

„Скъпа Катрин, не мога да ти опиша каква прекрасна изненада беше да отворя картичката ти. Благодаря ти от сърце, че ми писа и ми пожела всичко хубаво.“

Писмото е написано върху официална хартия с релефен кралски герб и е разположено на три страници.

„Имахме прекрасен меден месец с безкрайно слънце и, за щастие, спокойно море. Милион сърдечни благодарности за милите ти думи. С много обич от една изключително благодарна Даяна“, пише още тя.

Към архива е приложен и оригиналният плик, изпратен като препоръчана поща и подпечатан с официалния кралски монограм.

Колекцията вече предизвиква огромен интерес сред колекционери и почитатели на британското кралско семейство, тъй като показва Даяна такава, каквато рядко е виждана – млада, искрена, скромна и все още далеч от прожекторите, които по-късно ще я превърнат в една от най-обичаните жени в света.

