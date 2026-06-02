Готвят важни промени за пенсионерите

Промените във втория удължителен бюджет за годината ще бъдат обсъдени на второ четене във Временната парламентарна комисия по финанси.

Първоначално промените бяха единствено за осигуряване на ръст със 7.8 на сто на минималната пенсия в унисон с швейцарското правило, но вчера управляващите предложиха и други мерки.

Мотивът управляващите да вдигнат лимита на дълга е желанието да се използват благоприятните условия на международните пазари, докато ги има, обясни Константин Проданов. Като преимуществено тази сума ще бъде използвана за авансово финансиране на на проектите по Плана за възстановяване и устойчивост.

Друга мярка, свързана с удължителния закон, е край на осъвременяването на пенсиите с включена ковид добавка. Тя няма да бъде осъвременявана по швейцарското правило, понеже идеята му е то да осъвременява пенсиите, такива каквито са на база осигурителен стаж и възраст, а не социални плащания. Също така за новоотпуснатите пенсии от 1 юли нататък ковид добавка вече няма да бъде включвана, защото отново, както казахме, тя имаше временна кризисна мярка.

Депутатите ще намалят партийната субсидия от малко над 4 евро на 3 евро на спечелен глас, като мярката влиза в сила от датата на клетвата на парламента.

