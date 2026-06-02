Ще вали и ще гърми! Докога и къде

Атмосферното налягане слабо ще се повиши и ще е около средното за месеца.

Днес ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има опасност от градушки. Максималните температури ще са от 21° - 22° в Източна България до 27° - 29° на места в югозападните райони. В София - около 24°.

Над планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на Централен Балкан и Рило-Родопския масив явленията ще са значителни, ще има и градушки. Ще духа умерен до силен вятър от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18°, на 2000 метра – около 12°.

По Черноморието облачността ще е предимно значителна и на много места ще има валежи от дъжд, значителни в следобедните часове по южното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 22° - 24°. Температурата на морската вода е 19° - 20°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Слънцето в София изгрява в 5 ч. и 51 мин. и залязва в 20 ч. и 59 мин. Продължителност на деня: 15 ч. и 8 мин. Луната в София залязва в 6 ч. и 53 мин. и изгрява в 23 ч. и 17 мин. Фаза на Луната: два дни след пълнолуние.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com