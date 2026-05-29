Облаците се оттеглят, огромна промяна иде през уикенда

Облачността ще задържи сутринта по-сиво време над източната половина от страната, където на отделни места все още са възможни кратки превалявания. До обед обаче от запад на изток небето постепенно ще започне да се прояснява, а следобед в по-голямата част от България ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен северозападен вятър, който ще запази усещането за по-свеж ден.

Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, като в Североизточна България ще останат малко по-ниски, а в София се очакват около 23 градуса.

По Черноморието денят също ще започне със значителна облачност и локални превалявания, но промяната ще дойде още преди обяд. От север облаците ще се разкъсват и постепенно ще намаляват, а през втората част на деня край морето ще се установи предимно слънчево време. Вятърът ще бъде до умерен от северозапад. Максималните температури по крайбрежието ще се движат между 20 и 23 градуса, морската вода ще бъде 19-20 градуса, а вълнението ще остане слабо - 1-2 бала.

В планините сутринта ще има по-осезаема разлика между западните и източните масиви. В Западна България времето ще бъде предимно слънчево още от първите часове, докато над планините в източната половина от страната ще се задържи значителна облачност и на отделни места ще превали. Следобед и там облаците ще се разкъсат и ще намалеят. Ще духа умерен до силен северозападен вятър, а температурите ще останат хладни във височина - около 14 градуса на 1200 метра и около 7 градуса на 2000 метра.

В следващите дни

През почивните дни времето ще направи бърз завой към по-летни стойности. Ще бъде предимно слънчево и ще се затопля, като в неделя на места максималните температури отново ще преминат границата от 30 градуса. В следобедните часове над планините и източните райони ще се развива купесто-дъждовна облачност. Там са възможни краткотрайни валежи и гръмотевици, по-изразени в неделя, а вятърът ще остане слаб до умерен от северозапад.

