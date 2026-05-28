Студен фронт връхлита България със силен вятър, бури и градушки

Хладен въздух ще нахлува днес в България със засилване на вятъра от северозапад, а в източните райони - от север-североизток. Атмосферата бързо ще се дестабилизира и на много места ще се развият купеста и купесто-дъждовна облачност със краткотрайни валежи и гръмотевици. Най-сериозни ще бъдат явленията в Централния и Източния Предбалкан, където рискът от интензивни валежи и градушки е най-висок. Температурите ще останат силно различни - от 22-23 градуса в североизточните райони до 32-33 градуса в крайните югозападни части, а в София се очакват около 25 градуса.

Бурите тръгват още преди обяд в планините

В планинските райони облачността ще започне да се развива още преди обяд, като на много места ще последват краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици. Високите части ще бъдат под влиянието на силен северозападен вятър, който ще засили усещането за хлад. На 1200 метра максималната температура ще бъде около 18 градуса, а на 2000 метра - около 11 градуса.

Нестабилно време и по Черноморието

По Черноморието денят също няма да мине спокойно. Ще духа умерен вятър от север-североизток, а купестата и купесто-дъждовната облачност ще донесе краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 22 и 25 градуса. Морската вода е със стойности между 17 и 20 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Кратко успокояване в петък

В петък времето ще се стабилизира, но не напълно. Ще преобладава слънце, като временни увеличения на облачността ще има главно над източната половина от страната и над планинските райони. Само на отделни места се очакват кратки превалявания и гръмотевици. Вятърът ще отслабне, а максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса.

Уикенд със слънце, но неделя крие нов риск

През почивните дни ще преобладава предимно слънчево време и температурите отново ще тръгнат нагоре. В неделя максималните стойности ще достигнат между 28 и 33 градуса, но по-късно през деня над планините и североизточните райони отново ще се развие купесто-дъждовна облачност. Там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, като вероятността за градушки ще се повиши.

Юни започва със силно неустойчива въздушна маса

През първите дни на юни времето ще остане напрегнато, въпреки че в голяма част от деня ще преобладава слънце. Следобед и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, а в Западна и Централна България отново на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Опасността от градушки ще се запази. Дневните температури ще започнат да се понижават и в края на периода максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com